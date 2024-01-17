Франція вслід за Британією і Німеччиною підтверджує більше зброї Україні 2024 року

Керівники Франції, Німеччини та представники ЄС услід за Великою Британією оголосили нові подробиці подальшої допомоги Україні, в той час, як Росія підтвердила бажання загарбувати українські території.

Дозволити Росії перемогти означало б дозволити зневажати правила світового порядку.

Український президент скористався участю в міжнародному економічному форумі у Давосі, щоб наголосити партнерам на важливості допомоги української армії.

Президент Еммануель Макрон того ж дня повідомив, що подальша французька допомога Україні буде включати крилаті ракети, артилерію, боєприпаси та інше військове спорядження, підтвердивши підтримку української боротьби проти російської агресії.

«Ми забезпечимо нові постачання приблизно 40 ракет SCALP і кількох сотень бомб, яких очікують наші українські друзі. Ми також збільшили виробництво нашої воєнної економіки, щоб змогти надати партнерам набагато більше техніки, включно з гаубицями Цезар, яких очікують і які дуже потрібні. Ми будемо допомагати Україні з її потребами в навчанні, щоб утримувати фронт і захищати повітряний простір з допомогою постачань, про які я сказав. Зараз завершується робота над угодами», - сказав президент Франції на пресконференції у Парижі 16 січня.

Макрон оголосив, що поїде наступного місяця в Україну, підкресливши, що вважає російську агресію провідною загрозою в світі.

Безпека Європи

Очікують, що Франція підпише з Україною договір про співпрацю в галузі безпеки подібний до того, який нещодавно підписав у Києві прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Французький президент заявив, що заради європейського миру «не можна допустити, щоб Росія перемогла, бо безпека самої Європи і сусідів Росії опинилася б під загрозою. Дозволити Росії перемогти означало б дозволити зневажати правила світового порядку».

І Німецький уряд підтвердив збільшення запланованої допомоги Україні вдвічі у порівнянні з минулим роком.

Речник канцлера Олафа Шольца повідомив, що у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом 16 січня було заявлено про плани постачання 2024 року Україні німецької військової допомоги на понад €7 мільярдів ($7,6 млрд).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз мусить досягти згоди щодо багатомільярдної підтримки України на рівні ЄС на додаток до допомоги, яку європейські країни надають на двосторонньому рівні.

Вона зауважила, що досі лише один уряд з 27-ми, угорський, заперечував проти чотирирічного плану підтримки України на суму €50 млрд ($54 млрд).

«На цьому етапі ми готуємо надзвичайне засідання Європейської ради 1 лютого. Це складна робота. Ми обговорили різні питання. Для мене важливо. Це мій особистий пріоритет, щоб досягти угоди 27-ми. Якщо це неможливо, то ми готові до угоди 26-ти, але я дуже підтримую і віддаю перевагу угоді 27-ми», - сказала Урсула фон дер Ляєн у Давосі 16 січня.

Росія не хоче віддавати завоювань в Україні

Президент Владімір Путін того ж дня відкинув міжнародні заклики, щоб Росії відмовитися від агресії щодо України і відновила мир, та відверто заявив, що Москва вважає окуповані українські території своїми завоюваннями.

Він сказав під час трансльованої на російському телебаченні зустрічі, що відкидає українські кордони.

За словами Путіна міжнародні заклики до миру на основі пошанування принципів територіальної цілісності й суверенітету для нього неприйнятні.

«Що стосується оцього переговорного процесу. Спроба схилити нас, щоб ми відмовилися від тих завоювань, які ми втілили за останні півтора року, це неможливо», - заявив російський керівник.

Насправді російська армія впродовж останніх двох років під тиском збройних сил України була змушена полишити приблизно 50% українських територій захоплених від початку відкритого вторгнення в лютому 2022 р.