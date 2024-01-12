Британія надасть Україні більше дронів, далекобійні ракети та іншу зброю в збільшеній допомозі на £2,5 млрд

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п’ятницю 12 січня прибув до Києва, і британський уряд з цієї нагоди оголосив збільшення військової допомоги для підтримки української боротьби проти російської агресії.

Велика Британія вже зараз є одним з найближчих партнерів України, бо ми розуміємо, що її безпека - це також наша безпека.

Вартість британської допомоги Україні в новому фінансовому році (з квітня 2024 до квітня 2025 р.) становитиме 2,5 мільярда фунтів ($3,19 млрд), що на £200 млн більше у порівнянні з минулим фінансовим роком.

«Це фінансування дасть можливість скористатися найкращими військовими знаннями Великої Британії та військовим виробництвом, включно з такими вирішальними напрямками, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та безпека мореплавства, щоб забезпечити перемогу України на полі бою», - йдеться в урядовому повідомленні.

Британія разом з Францією стали першими державами, які почали надавати Україні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

Тепер британці кажуть, що особливі зусилля будуть спрямовані на забезпечення України безпілотними бойовими апаратами - дронами, як повітряними, так і морськими для ударів на далеких відстанях і для спостереження.

«Ця технологія дасть Україні перевагу і випробувані на полі бою засоби для захисту своїх громадян та ураження російських загарбників на суходолі і в морі», - наголошують в Лондоні.