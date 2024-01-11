ЄС може встигнути надати Україні до березня 1 млн боєприпасів - єврокомісар

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон хоче створити величезний оборонний фонд ЄС обсягом 100 мільярдів євро. Про це він заявив у вівторок на заході, організованому ліберальною групою Renew Europe в Європейському парламенті, повідомляє видання Politico.

Бретон планує представити 27 лютого Європейську оборонну інвестиційну програму (EDIP) - фінансову програму, спрямовану на стимулювання спільних закупівель зброї та нарощування Європою внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів.

"Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб прискоритися, навіть, ймовірно, у розмірі 100 мільярдів євро", — сказав Бретон, який також відповідає в Єврокомісії за оборону.

"Я переконаний, що ми це зробимо", - сказав він, додавши, що лідери ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних коштів ЄС на оборонну промисловість має схвалити Європейська рада.

Бретон також наполягає на тому, що блок все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів, які потім можуть бути відправлені в Україну.

У березні минулого року ЄС дав собі 12 місяців, щоб надати Україні 1 мільйон боєприпасів для захисту проти російської агресії. Утім, як повідомляв раніше Голос Америки, на зібранні міністрів оборони ЄС в Брюсселі 14 листопада німецький міністр Борис Пісторіус висловив припущення, що проголошена цифра може бути не досягнута у проголошені терміни. Пісторіус натякнув, що виробничі потужності ще не доведені до необхідного рівня.

Тоді ж комісар Тьєрі Бретон заявив, що план щодо амуніції буде виконаний. У вівторок в Брюсселі він підтвердив свою позицію.

"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися свого зобов’язання", – сказав Бретон.

Він сказав, що досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до ЄС, і переконання, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.

Він підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної позначки до березня або квітня.

Бретон також сказав, що ЄС може бути вийти на однаковий з Росією рівень виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС «надзвичайно важливо» «мати такий самий потенціал».

Бретон розкритикував офіційних осіб за те, що вони піддають сумніву збільшення блоком виробництва боєприпасів.

"Мені неприємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо забезпечити це. Це не та інформація, яку треба транслювати, коли на вашому континенті йде війна", — сказав він.