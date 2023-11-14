Посадовці ЄС кажуть, що 1 млн боєприпасів для України можливий попри непевність німецького міністра

В Європейському Союзі пролунали суперечливі оцінки здатності виконати зобов'язання про надання Україні принаймні одного мільйона набоїв до березня наступного року.

Збільшення постачання боєприпасів для української артилерії вже тривалий час називають серед пріоритетних напрямків західної допомоги на тлі ознак готовності Росії до затяжної війни.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, підсумовуючи понад півтора року бойових дій, вказав, що Росія досі «зберігає та здатна ще значний час зберігати перевагу в озброєнні та військовій техніці, ракетах і боєприпасах».

Залужний в нещодавній публікації заявив, що одним зі способів досягнення переваги над російськими загарбниками він вважає забезпечення ЗСУ технологічно передовішою, точнішою і далекобійнішою зброєю.

ЄС взяв на себе зобов’язання координувати певні напрямки військової допомоги Україні, зокрема домогтися збільшення постачання артилерійської амуніції калібру 155 міліметрів, і до березня 2024 року довести обсяги до одного мільйона набоїв.

Але на зібранні міністрів оборони ЄС в Брюсселі 14 листопада німецький міністр Борис Пісторіус висловив припущення, що проголошена цифра може бути не досягнута у проголошені терміни.

Пісторіус натякнув, що виробничі потужності ще не доведені до необхідного рівня.

Проте комісар Європейського Союзу з питань промисловості Тьєрі Бретон, який також брав участь в тій нараді міністрів, заявив, що план щодо амуніції буде виконаний.

«Виробничі потужності Європейського Союзу в галузі амуніції з лютого зросли на майже 20-30%. Тому ми дотримуємося завдання до весни збільшити випуск боєприпасів включно з ракетами принаймні до 1 мільйона. Це завдання буде виконане. Тепер очевидно, що держави члени ЄС мають зробити замовлення, щоб виконати обіцяне для України», - сказав Тьєрі Бретон.

Інший чільний посадовець ЄС, верховний представник з міжнародних відносин і питань безпеки Жозеп Борель, також говорив про підстави для оптимізму щодо планів допомоги Україні.

Борель сказав, що 300 тисяч артилерійських набоїв вже виділені з арсеналів європейських країн, а тепер черга за виробництвом.

«Виробництво залежить від контрактів. Контракти залежать від фінансових ресурсів держав. Отже, йдеться про взаємодію промисловості й урядів… Робота триває», - заявив європейський посадовець.

На думку Бореля потужності військово-промислового комплексу у Європі вже зараз великі, але, за його словами, 40% виробленої продукції досі йшла на експорт в треті країни.

«Можливо нам треба змінити пріоритети ринку - переспрямувати їх на Україну. Треба створити ринок, який буде для них більш привабливим», - сказав Жозеп Борель.