Швеція надасть Україні близько 5 млн доларів через фонд допомоги НАТО Україні

Уряд Швеції надасть Україні 50 мільйонів шведських крон (близько 5 млн доларів). Про це йдеться в повідомленні уряду від 9 січня.

Ця допомога буде надана через фонд допомоги НАТО Україні (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund) і використана для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але для яких бракує фінансування, наприклад, шляхом закупівлі оборонного обладнання, палива, медичного обладнання, засобів для розмінування та іншого військового навчального обладнання.

Крім того, 5 мільйонів шведських крон буде спрямовано на підтримку фонду допомоги НАТО Молдові (Цільовий фонд розбудови оборонного потенціалу НАТО). Гроші мають бути використані, серед іншого, на закупівлю обладнання, навчання та підтримку реформ.

Ще 5 мільйонів шведських крон буде надано Грузії в рамках Суттєвого пакету НАТО-Грузія Фонду НАТО. Гроші підуть на проекти, серед іншого, з врегулювання кризових ситуацій, кібербезпеки, обміну розвідданими, а також з безпечних каналів зв’язку та компетентності інженерних підрозділів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час Національної конференції з оборони в понеділок заявив, що підтримка України боку Швеції, ЄС і США має продовжуватись.

"Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залученості Америки звучить хибно, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент", - сказав Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також оголосив, що наступного року Швеція відправить війська до Латвії у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, незважаючи на те, що його країна ще не є повноправним членом НАТО.