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Закрити небо від "шахедів". У Білому Домі 5 годин радилися з виробниками зброї, як допомогти Україні відбивати атаки дронів

“Розмова була зосереджена на безпілотних літальних системах, як протистояти системам дронів та на проблемі розмінування”, — сказав посадовець. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
“Розмова була зосереджена на безпілотних літальних системах, як протистояти системам дронів та на проблемі розмінування”, — сказав посадовець. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Рада нацбезпеки Адміністрації президента США у понеділок, 8 січня, провела зустріч з очільниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити, як інноваційне американське обладнання можна ефективно використати в підтримці України.

Про зустріч, яка тривала майже 5 годин, повідомляє видання Reuters із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США.

“Розмова була зосереджена на низці систем, зокрема, на безпілотних літальних системах, про те, як протистояти системам безпілотників, а також на проблемі розмінування”, — сказав журналістам один з посадовців.

Ще один посадовець Білого дому повідомив Reuters, що зустріч скликав Джейк Салліван, голова Ради національної безпеки Білого дому, щоб підштовхнути до “оновленої уваги на допомозі Україні, щоб подолати ці ключові технологічні виклики, які вони визначили як такі, що гальмують їх прогрес та ініціативу на полі бою”.

За даними джерел, серед присутніх підприємців на зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace (працює у сфері безпеки - захист повітряного простору для виявлення та знищення небезпечних дронів), очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

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