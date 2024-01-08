Шольц закликав країни ЄС до збільшення військової підтримки України у 2024 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фрідманом у Берліні у понеділок, заявив що більшість країн Європейського Союзу не постачають Україні достатньо зброї, щоб допомогти їй боротися з російським вторгненням, закликавши союзників посилити свої зусилля. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Пані та панове, яким би важливим не був внесок Німеччини, його одного буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України. Поставки зброї для України, заплановані на сьогоднішній день більшістю країн-членів ЄС, надто малі", - заявив Шольц.

Він закликав визначити, який конкретний внесок зроблять європейські партнери для підтримки України цього року до 1 лютого, коли заплановане засідання Європейської ради.

Спільними зусиллями підтримати Україну закликав країни ЄС і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фрідман.

"Це не внесок однієї країни, а спільний внесок для України. Йдеться про фундаментальні принципи для майбутнього нашого континенту. Якщо ми відмовляємося від України, ми відмовляємося набагато більше, ніж просто від однієї держави, що вже було б багато. Але ми відмовляємося від фундаментальних принципів і, на нашу думку, це не добре для майбутнього Європи. Тому ми й надалі будемо поруч з Україною", - заявив він.

Як раніше повідомляв Голос Америки, лідери Європейського союзу зустрінуться 1 лютого, щоб подолати спротив Угорщини і затвердити чотирирічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро. В понеділок Канцлер Щольц висловив упевненість, що блок погодить запропонований ним пакет допомоги Україні в 50 мільярдів євро.

США та ЄС поки не узгодили нові пакети двосторонньої допомоги для України. Американські законодавці, як очікується, повернуться до розгляду пакету допомоги для України вже в січні.