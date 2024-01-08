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Канада, Британія, Швеція та Україна поскаржились на Іран до Ради ІКАО через збитий літак

Люди тримають свічки на заході з нагоди третьої річниці збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий поблизу Тегерана Революційною гвардією Ірану. Торонто, Канада, 8 січня 2023 року.
Люди тримають свічки на заході з нагоди третьої річниці збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий поблизу Тегерана Революційною гвардією Ірану. Торонто, Канада, 8 січня 2023 року.

ОТТАВА, 8 січня (Reuters). У понеділок Канада, Велика Британія, Швеція та Україна офіційно поскаржилися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації ООН (ІКАО), щоб притягнути Іран до відповідальності за збиття пасажирського авіалайнера в січні 2020 року, в результаті якого загинуло 176 людей. Про цю скаргу країни оголосили в понеділок.

Більшість загиблих були громадянами чотирьох країн, які створили координаційну групу, яка прагне притягнути Іран до відповідальності.

"Сьогодні ми спільно ініціювали провадження щодо врегулювання спору в Міжнародній організації цивільної авіації проти Ісламської Республіки Іран щодо використання зброї проти цивільного літака", — йдеться в заяві.

У червні минулого року чотири країни заявили, що подадуть позов до Міжнародного суду.

Іран стверджує, що його Революційна гвардія випадково збила літак Boeing 737 і звинуватила в цьому неправильно налаштований радар і помилку оператора ППО на тлі високої напруги між Тегераном і Вашингтоном.

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