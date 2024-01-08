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Час-Time

Час-Time. Чи може Орбан очолити Європейську раду?

Час-Time. Чи може Орбан очолити Європейську раду?
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Час-Time. Чи може Орбан очолити Європейську раду?

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В ефірі Час-Time. Шарль Мішель планує піти з посади в ЄС швидше. Які шанси, що Віктор Орбан очолить Європейську раду? 9 січня Дональд Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні. Волонтери створюють модульні будиночки для мешканців прифронтових сіл на Донеччині. Швидка допомога: американські лікарі-волонтери допомагають українським біженцям. Як благодійники за кордоном вигадують різні способи залучення підтримки Україні попри хвилю виснаження у суспільстві.

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