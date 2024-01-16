Орбан: допомагати Україні потрібно так, щоб не зашкодити бюджету ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні в її боротьбі проти російської агресії повинна здійснюватися таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС, повідомляє Reuters.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, а я вважаю, що ми маємо це зробити, ми маємо робити це у спосіб, який не завдасть шкоди бюджету ЄС. Але віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через квартал", - сказав Орбан під час спілкування з пресою в Будапешті.

Орбан зазначив, що будь-який фінансовий механізм для України має бути окремим від бюджету ЄС, додавши, що Угорщина пропонує розподілити допомогу пропорційно до обсягу економіки країн.

"Якщо Брюссель прийме це, тоді буде допомога для України, поза бюджетом, — цитує Орбана Reuters. - Якщо ні, тоді мені буде сумно зупинити цей процес".

Орбан поспілкувався з пресою за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який, як і його угорський колега, заявив, що немає військового вирішення війни в Україні.

Прем’єр-міністра Угорщини звинувачують у тому, що він тримає європейську підтримку України в заручниках через мільярди євро фінансування Угорщини від ЄС, заморожених через низку суперечок щодо верховенства права.

Як повідомляв раніше Голос Америки, На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року у 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги.

Лідери ЄС планують розв'язати це питання на саміті 1 лютого.

Нагадаємо, 8 січня президент Європейської ради Шарль Мішель, оголосив, що братиме участь у виборах до Європейського парламенту 6-9 червня.

У разі обрання він залишить посаду всередині липня, майже на п’ять місяців раніше за передбачене завершення його каденції у листопаді. У разі затримок з узгодженням нового президента Європейської ради цю роль буде тимчасово виконувати Віктор Орбан, бо від липня до грудня 2024 року Угорщина впродовж шести місяців головуватиме в ЄС.