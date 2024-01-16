Західні посадовці на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликають продовжувати підтримувати Україну

Президент України Володимир Зеленський, який прибув у швейцарський Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі, у вівторок, 16 січня, зустрівся там з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За результатами зустрічі Столтенберг написав на своїй сторінці в мережі Х, що наразі існує привід для оптимізму, адже Україна зберегла свою незалежність:

“Чудово почати день у Давосі із зустрічі з президентом Зеленським. Попри серйозну ситуацію на полі бою, є привід для оптимізму: Україна зберігає свою незалежність, українці відкинули Росію та обрали Захід; і Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли”.

Зеленський своєю чергою подякував за “стійку підтримку” України та розповів, що серед тем обговорення були “ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО”.

Росія зазнала провалу у досягненні стратегічних цілей. Це перш за все військовий провал

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка також зустрілася із Зеленським, у своїй промові до учасників форуму 16 січня нагадала, що Росія вже зазнала воєнного, економічного та дипломатичного провалу, й стала залежною від Китаю, потерпаючи від санкцій.

“Росія зазнала провалу у досягненні стратегічних цілей. Це перш за все військовий провал, – сказала президентка. – Фінляндія вступила в НАТО. Швеція незабаром піде за нею. І Україна як ніколи близька на своєму шляху до Європейського Союзу”.

Фон дер Ляєн також заявила, що Захід має продовжити надавати Україні зброю та гроші, якщо він хоче, щоб Україна досягла успіху у війні з Росією.

“Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати зміцнювати їхній опір. Українцям потрібне прогнозоване фінансування протягом 2024 року і далі. Їм потрібні достатнє та постійне постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути свою законну територію”, - заявила фон дер Ляєн у своїй промові, додавши, що Україні також “потрібна надія”.

Своєю чергою, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що планує закликати політиків у Давосі приєднатися до зусиль Німеччини щодо надання компаніям інвестиційних гарантій в Україні в рамках зусиль з відновлення країни.

Він також висловився на підтримку зусиль Швейцарії скликати всесвітній форум миру щодо України.

На думку Габека, якщо Путін “успішно завершить війну проти України, з його точки зору”, найближчими роками сусіди України опиняться під загрозою.