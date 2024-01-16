Пріцкер: Є сподівання, що російські активи стануть "легким" джерелом коштів для України, але треба зробити 6-7 кроків

Спеціальна представниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер описала стадії процесу необхідного для того, щоб використати майже 300 мільярдів доларів заморожених на Заході суверенних російських активів на користь України.

"Гадаю, є величезна надія, що російські суверенні активи можуть стати легким джерелом фінансування", — сказала Пріцкер під час події в Українському домі, організованому фондом Віктора Пінчука та фінансовою компанією Horizon Capital.

Вона згадала заяву "Групи семи" про те, що Росія має заплатити. В заяві також йдеться, що відповідні відомства країн мають віднайти шлях, як це втілити, і ця робота активно ведеться.

Однак, каже посадовиця, процес є складним і складається з 6-7 кроків, які включають напрацювання правового рішення, затвердження необхідного законодавства, організацію структури управління, щоб визначити, хто приймає рішення про те, куди спрямувати кошти і якою має бути роль компанії, де основна сума цих коштів зберігається.

Значний обсяг заарештованих російських активів перебуває в брюссельському кліринговому центрі "Євроклір".

В той час, як уряд США просуває ідею того, щоб Росія заплатила за шкоду завдану Україні, остаточне рішення ще не прийняте і, найімовірніше, це рішення буде колективним, вказує посадовиця.

З Пріцкер погодився інший учасник події, представник Франції з питань відбудови України П'єр Хейлброн: "Чітко зрозуміло, що має бути спільна позиція G7 з цього питання". Він додав, що дві третини російських державних активів сконцентровано в Європі.

"Проводиться реальна робота, докладаються реальні зусилля, є справжні наміри, але ми далекі від завершення, - сказала Пріцкер і додала. - Не правильно думати, що це буде дуже швидка панацея".

Пріцкер відзначила стійкість українців, відзначила, що США мають затвердити нове фінансування для України, і закликала бізнес відвідати Україну і не пропустити можливості для інвестування після закінчення війни.

Із закликами до міжнародного бізнесу інвестувати в Україну звертається до учасників Давосу і президент України Володимир Зеленський. Він провів зустріч з інвестиційними компаніями, включаючи керівництво однієї з провідних світових фінансових компаній JP Morgan Chase.

"Сподіваємося, що JP Morgan допоможе залучити велику кількість глобальних інвесторів до української економіки", - твітує український президент за результатами зустрічі.

