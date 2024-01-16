Трамп припустив, що справжні втрати у війні РФ в Україні "набагато вищі", й заявив, що має рішення

Експрезидент Дональд Трамп заявив, що може швидко покласти край російській війні в Україні, адже він має "добрі стосунки" із президентом Путіним.

Трамп зробив ці заяви, виступаючи перед прихильниками після того, як він переміг у так званому "кокусі" - внутрішньопартійному змаганні в штаті Айова за висунення кандидатури на вибори президента США від Республіканської партії. Він підкреслив економічні досягнення своєї адміністрації і заявив, що війни РФ в Україні та конфлікту в Ізраїлі "ніколи б не сталось".

План Трампа щодо України

"Ми хочемо миру завдяки силі (peace through strength). Росія б ніколи не напала на Україну... Я й Путін спілкуємося добре (get along fine), дуже добре. І це добре, а не погано", - сказав Трамп своїм прихильникам.

Колишній глава Білого дому наголосив, що він може швидко покласти край російській війні: "Ситуація в Україні така жахлива, ситуація в Ізраїлі така жахлива, те, що сталось... Ми вирішимо це, й вирішимо дуже швидко. Як я казав, щодо України, то я знаю президента Путіна дуже добре, я знаю Зеленського дуже добре, ми зберемо їх разом, вирішимо все дуже швидко".

Виступаючи перед своїми прибічниками, Трамп припустив, що справжні втрати у війні Росії в Україні - значно вищі, ніж відомо тепер: "Тепер - всі ці смерті, набагато більші ніж усвідомлюють люди. Цифри набагато більші ніж будь-хто думав можливо. Вони з'ясують це у наступні роки. Коли вони нищили ці величезні будинки в Україні, ви бачите, що вони оголошують, що "двоє людей легко поранені", - ні, набагато більше людей вбито".

Політик, що має найвищі шанси змагатись за президентство із чинним президентом США Джо Байденом у листопаді 2024 року, говорячи про повномасштабне вторгнення Кремля в Україну також додав: "Ми зупинимо це. Але це так сумно, тому що цього не мало б взагалі статись. Люди вбиті, а культура - знищена. Ви не можете замінити будівлі, яким тисяча років, із найкрасивішими золотими куполами, церкви, і все це - просто руїни зараз, і це дуже сумно".

У листопаді після схожих заяв Дональда Трампа про те, що він міг би припинити війну в Україні за 24 години, президент Володимир Зеленський на це сказав: "Я запрошую президента Трампа. Якщо він приїде, мені треба буде 24 хвилини, не більше, щоб пояснити президенту Трампу, що він не зможе справитись з цією війною, він не зможе принести мир, через Путіна. Якщо він звісно не пробуватиме і не буде готовий здати її жахливому чоловіку Путіну. Якщо він не готовий віддати нашу незалежність, він не зможе це зробити. То ж ми його запрошуємо".

Тоді у відповідь на запрошення Трамп заявив: "Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну зараз".

У вересні Трамп також сказав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей. Тоді Зеленський запропонував йому не чекати на результати виборів президента США й "поділитись зі світом" ідеями встановлення миру: "Він публічно може поділитись ідеєю зараз, щоб не гаяти час, не втрачати людей".

Американські медіа раніше нагадували, що після початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Трамп називав Путіна "кмітливим", а його війну - "геніальною".

Результати "кокусу" в Айові

Нагадаємо, в Айові пройшло перше з партійних голосувань в кожному штаті, на яких республіканці визначать свого кандидата, який змагатиметься найімовірніше з президентом Джо Байденом на американських виборах у листопаді. Результати підрахунку голосів засвідчили, що Трамп здобув 51% голосів однопартійців, за ним розташувалися губернатор штату Флорида Рон Десантіс - 21%, та колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі - 19%.

Зараз більшість опитувань і коментаторів передбачають, що вирішальна боротьба на президентських виборах найімовірніше буде між 77-річним Дональдом Трампом і 81-річним Джо Байденом, який готується бути кандидатом від Демократичної партії.

Стосовно Дональда Трампа порушені понад 90 судових справ, частину з яких розглядатимуть в наступні місяці, зокрема зі звинуваченнями про намагання незаконно перекрутити результати виборів 2020 року, на яких він зазнав поразки. Але звинувачення й підозри фактично не вплинули на приготування і перебіг партійних виборів в Айові.