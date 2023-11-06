Дональд Трамп відмовився відвідати Україну на запрошення Зеленського

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився приїхати в Україну на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну зараз", – сказав Трамп в коментарі для видання Newsmax.

Дональд Трамп додав, що Адміністрація Джо Байдена зараз "працює з ним [із президентом Зеленським], і я не хотів би створювати конфлікт інтересів".

Як раніше повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський у програмі Meet the Press американського каналу NBC, яка була в ефірі в неділю, 5 листопада, закликав США виділити більше допомоги Україні і запросив колишнього президента США Дональда Трампа в Україну, щоб на власні очі побачити масштаби війни.

"Я запрошую президента Трампа. Якщо він приїде, мені треба буде 24 хвилини, не більше, щоб пояснити президенту Трампу, що він не зможе справитись з цією війною, він не зможе принести мир, через Путіна. Якщо він звісно не пробуватиме і не буде готовий здати її жахливому чоловіку Путіну. Якщо він не готовий віддати нашу незалежність, він не зможе це зробити. То ж ми його запрошуємо", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що за час вторгнення не мав жодного контакту із колишнім президентом Трампом. На питання, чи, на його думку, Дональ Трамп підтримуватиме Україну, якщо його переоберуть президентом США, Зеленський відповів: "Залежить, як до цього ставитиметься ваше суспільство. Це їхня підтримка, це їхні гроші".