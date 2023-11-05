Зеленський закликає США посилити допомогу Україні. Запросив Дональда Трампа відвідати Київ

Президент України закликав США виділити більше допомоги Україні для протистояння російській агресії, і запросив колишнього президента США Дональда Трампа в Україну, щоб на власні очі побачити масштаби конфлікту.

Володимир Зеленський наголосив, що США змушені будуть відправляти на війну в Європі своїх солдатів, якщо Вашингтон не посилить підтримку України.

“Якщо Росія всіх нас уб’є, вони нападуть на країни НАТО, і ви пошлете своїх синів і дочок [воювати]", – сказав Зеленський у програмі Meet the Press американського каналу NBC.

На прохання ведучої прокоментувати слова Головнокомандувача ЗСУ Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла у “глухий кут”, Зеленський не погодився з цим визначенням.

“Я вважаю, що сьогодні дійсно, дійсно складна ситуація. Але я не думаю, що це глухий кут”, - сказав президент Зеленський. - “Вони [росіяни] думали, що заженуть нас у глухий кут, але цього не сталося".

Президент України додав, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії.

"Наші військові продумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по РФ", - сказав він.

Журналістка NBC попросила президента Зеленського прокоментувати слова колишнього президента США Дональда Трампа, який запевняє, що в разі переобрання завершить війну в Україні за 24 години. Президент України на це відповів:

"Я запрошую президента Трампа. Якщо він приїде, мені треба буде 24 хвилини, не більше, щоб пояснити президенту Трампу, що він не зможе справитись з цією війною, він не зможе принести мир, через Путіна. Якщо він звісно не пробуватиме і не буде готовий здати її жахливому чоловіку Путіну. Якщо він не готовий віддати нашу незалежність, він не зможе це зробити. То ж ми його запрошуємо", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що за час вторгнення не мав жодного контакту із колишнім президентом Трампом. На питання, чи, на думку Зеленського, Трамп буде підтримувати Україну, якщо його переоберуть президентом США, Зеленський відповів: "залежить, як до цього ставитиметься ваше суспільство. Це їхня підтримка, це їхні гроші".

Як раніше повідомляв Голос Америки, Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і Тайваню, й затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Палата представників США, де більшість мають республіканці, напередодні проголосувала за виділення допомоги лише Ізраїлю. Як повідомляв Голос Америки, Білий дім заявив, що президент застосує вето до цього законопроєкту, а Сенат заявив, що не підтримає цю ініціативу без включення у неї допомоги Україні.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.