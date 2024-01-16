Трамп переміг в Айові

Колишній президент Дональд Трамп переміг у змаганні в штаті Айова за висунення його кандидатури на вибори президента США від Республіканської партії.

Це було перше з партійних голосувань в кожному штаті, на яких республіканці визначать свого кандидата, який змагатиметься найімовірніше з президентом Джо Байденом на американських виборах у листопаді.

Результати підрахунку в Айові на так званих кокусах, зборах виборців - республіканців, показують, що Трамп здобув 51% голосів однопартійців, за ним розташувалися губернатор штату Флорида Рон Десантіс - 21%, та колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі - 19%.

Вівек Рамасвамі виявився четвертим, отримавши 7,7%, і оголосив, що вибуває з президентської кампанії.

«Це було неймовірно», - заявив Трамп, подякувавши своїм прихильникам у місті Де Мойн після оголошення результатів.

Для претендентів важливо те, скільки у кожному штаті вони отримають делегатів на з’їзд Республіканської партії у липні, де для висунення загалом треба мати 1215 делегатів.

Штат Айова важливий, бо проводить партійні вибори першим, але він невеликий і дає Трампу лише 20 делегатів, Десантісу - 8, а Гейлі - 7.

Усі ці три претенденти заявили про впевненість у подальшій боротьбі, де наступним етапом будуть партійні вибори в штаті Нью Гемпшир наступного тижня, а в лютому - у штаті Південна Кароліна.

Зараз більшість опитувань і коментаторів передбачають, що вирішальна боротьба на президентських виборах найімовірніше буде між 77-річним Дональдом Трампом і 81-річним Джо Байденом, який готується бути кандидатом від Демократичної партії.

Стосовно Дональда Трампа порушені понад 90 судових справ, частину з яких розглядатимуть в наступні місяці, зокрема зі звинуваченнями про намагання незаконно перекрутити результати виборів 202о року, на яких він зазнав поразки.

Але звинувачення й підозри фактично не вплинули на приготування і перебіг партійних виборів в Айові.

І Гейлі, і Десантіс досі уникали прямої критики Трампа, щоб не відштовхнути від себе його прихильників.

Проте вони дорікали Трампу за те, що він досі відмовлявся брати участь у теледебатах претендентів на висунення від Республіканської партії.

Вони також закидали йому зростання національного боргу за час, коли він був президентом, і вказували, що Трамп не виконав обіцянки з виборчої кампанії 2016 року - спорудити стіну на кордоні США з Мексикою для стримування іммігрантів.