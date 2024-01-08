Шарль Мішель планує піти з посади в ЄС швидше і тимчасові повноваження може мати Віктор Орбан

Один з чільних посадовців Європейського Союзу, президент Європейської ради Шарль Мішель, оголосив, що братиме участь у виборах до Європейського парламенту 6-9 червня.

У разі обрання він залишить посаду в середині липня, майже на п’ять місяців раніше за передбачене завершення його каденції у листопаді тому керівники 27 країн ЄС повинні швидше почати процес узгодження нового кандидата на ту посаду.

Наміри Шарля Мішеля спричинили дискусії довкола того, що у разі затримок з узгодженням нового президента Європейської ради ту роль буде тимчасово виконувати угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, бо від липня до грудня 2024 року Угорщина впродовж шести місяців головуватиме в ЄС.

Виконання Орбаном обов’язків чільного посадовця ЄС викликає застереження, оскільки очолюваний ним уряд звинувачують у порушенні засадничих принципів Євросоюзу щодо верховенства закону й демократії.

Окрім того, Віктор Орбан став найгучнішим противником головного напрямку зовнішньополітичних зусиль Європи, спрямованих на допомогу Україні в обороні від російської агресії.

Він гостро критикує міжнародні санкції щодо Росії, намагається загальмувати українську євроінтеграцію і підтримує дружні відносини з Москвою.

Ще до російського вторгнення в Україну 2022 року Європейська комісія заблокувала виділення угорському уряду багатомільярдних сум з бюджету організації після того, як розслідування Європейського парламенту підтвердили зауваження щодо політики угорського уряду.

Орбан влаштував національну кампанію критики керівних установ ЄС зі звинуваченнями Брюсселя у тому, що угорський прем’єр-міністр називає політикою, яка за його твердженнями суперечить національним інтересам Угорщини та інших країн Євросоюзу.

Європейські коментатори вважають, що більшість керівників країн ЄС намагатимуться уникнути ситуації, в якій угорський прем’єр-міністр мав би додаткові повноваження в керівництві Євросоюзу.



«Якщо є політична воля, то для уникнення Віктора Орбана є багато способів», - заявив Шарль Мішель на тлі закидів, що його передчасний відхід з посади може створити проблеми в ЄС.

Шарль Мішель сказав в інтерв'ю бельгійському телебаченню 7 січня:

«Я активно працював і далі буду це робити аж до останнього дня на моїй європейській посаді. Ми знаємо, що цього літа після виборів у червні настає час демократичних змін. Після виборів також і Європейська комісія передасть естафету новій команді. Тому це правильно, що під час цього демократичного процесу, оскільки я був призначений двадцятьма сімома главами держав та урядів, я постану перед європейськими виборцями на повноправному голосуванні. Це не легкий варіант, це відповідальний варіант».