МВФ: Донори мають надати Україні допомогу вчасно - до кінця березня

Дуже важливо, щоб кошти міжнародних донорів для підтримки української економіки надходили своєчасно, кажуть в МВФ, але зазначають - наприкінці року українська влада вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів на випадок затримки міжнародної допомоги.

"Ми також наголошуємо – асигнування мають надходити вчасно", - заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. Відповідаючи на питання, які саме строки допомоги будуть вчасними для України, Кеммер додав: "Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі".

"Несвоєчасне надходження донорської підтримки підштовхує уряд до неоптимальної економічної політики і наражає на ризик усі досягнення", - застерігає Кеммер.



Нестача зовнішньої допомоги може спонукати НБУ до емісії грошей для покриття дефіциту в бюджету, що несе ризик прискорення інфляції, або змушує уряд скорочувати видатки.

В українському уряді кажуть - якщо допомога не надійде на початку 2024 року, Україна може бути змушена затримати виплату зарплат держслужбовцям та пенсій. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила перша віце-прем'єрміністр України Юлія Свириденко.

Кеммер вказує - наприкінці 2023 року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. "Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються", - додає посадовець Фонду.

Дуже важливо, щоб донори вчасно надавали кошти, як це відбувалось минулого року, підкреслює Кеммер.

"В 2023 році донори надавали кошти вчасно. Це велике досягнення", - каже він.

Кеммер зауважує - обговорення великих пакетів допомоги у США та ЄС відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких можуть виникнути певні складнощі. "Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо", - каже посадовець.

США та ЄС поки не узгодили нові пакети двосторонньої допомоги для України. Американські законодавці, як очікується, повернуться до розгляду пакету допомоги для України вже в січні. Пакет, зокрема включає майже 12 мільярдів доларів економічної допомоги.

Лідери Європейського союзу зустрінуться 1 лютого, щоб подолати спротив Угорщини і затвердити чотирирічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро.

В грудні Україна отримала 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування для державного бюджету, повідомили в Міністерстві фінансів. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у грудні 2023 року, повідомляє відомство:

Японія - 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);

ЄС - 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів США (пільгове фінансування);

Норвегія - 190 млн доларів США (грант);

Німеччина - 55 млн доларів США (грант);

США - 50 млн доларів США (грант);

Швейцарія - 20 млн доларів США (грант);

Світовий банк - 8 млн доларів США (пільгове фінансування).

5 мільярдів доларів "не буде достатньо" для фінансування бюджетних видатків, каже FT Свириденко. Вона зауважує, що Україна надасть пріоритетного значення фінансуванню оборонних видатків та обслуговуванню боргу.