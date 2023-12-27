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МВФ: Донори мають надати Україні допомогу вчасно - до кінця березня

В українському уряді кажуть - якщо допомога не надійде на початку 2024 року, Україна може бути змушена затримати виплату зарплат держслужбовцям
В українському уряді кажуть - якщо допомога не надійде на початку 2024 року, Україна може бути змушена затримати виплату зарплат держслужбовцям

Дуже важливо, щоб кошти міжнародних донорів для підтримки української економіки надходили своєчасно, кажуть в МВФ, але зазначають - наприкінці року українська влада вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів на випадок затримки міжнародної допомоги.

"Ми також наголошуємо – асигнування мають надходити вчасно", - заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. Відповідаючи на питання, які саме строки допомоги будуть вчасними для України, Кеммер додав: "Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі".

"Несвоєчасне надходження донорської підтримки підштовхує уряд до неоптимальної економічної політики і наражає на ризик усі досягнення", - застерігає Кеммер.

Нестача зовнішньої допомоги може спонукати НБУ до емісії грошей для покриття дефіциту в бюджету, що несе ризик прискорення інфляції, або змушує уряд скорочувати видатки.

В українському уряді кажуть - якщо допомога не надійде на початку 2024 року, Україна може бути змушена затримати виплату зарплат держслужбовцям та пенсій. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила перша віце-прем'єрміністр України Юлія Свириденко.

Кеммер вказує - наприкінці 2023 року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. "Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються", - додає посадовець Фонду.

Дуже важливо, щоб донори вчасно надавали кошти, як це відбувалось минулого року, підкреслює Кеммер.

"В 2023 році донори надавали кошти вчасно. Це велике досягнення", - каже він.

Кеммер зауважує - обговорення великих пакетів допомоги у США та ЄС відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких можуть виникнути певні складнощі. "Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо", - каже посадовець.

США та ЄС поки не узгодили нові пакети двосторонньої допомоги для України. Американські законодавці, як очікується, повернуться до розгляду пакету допомоги для України вже в січні. Пакет, зокрема включає майже 12 мільярдів доларів економічної допомоги.

Лідери Європейського союзу зустрінуться 1 лютого, щоб подолати спротив Угорщини і затвердити чотирирічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро.

В грудні Україна отримала 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування для державного бюджету, повідомили в Міністерстві фінансів. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у грудні 2023 року, повідомляє відомство:

  • Японія - 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС - 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Норвегія - 190 млн доларів США (грант);
  • Німеччина - 55 млн доларів США (грант);
  • США - 50 млн доларів США (грант);
  • Швейцарія - 20 млн доларів США (грант);
  • Світовий банк - 8 млн доларів США (пільгове фінансування).

5 мільярдів доларів "не буде достатньо" для фінансування бюджетних видатків, каже FT Свириденко. Вона зауважує, що Україна надасть пріоритетного значення фінансуванню оборонних видатків та обслуговуванню боргу.

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    Оксана Бедратенко

    Веб-редакторка, журналістка, економічна оглядачка Української служби Голосу Америки. Висвітлюю теми міжнародних санкцій, економіки воєнного часу, світові тенденції на ринках нафти та газу, новини фінансової сфери. Пояснюю просто складні теми міжнародних відносин, економіки США, України та світу, як в розлогих статтях, так і в коротких графічних відео.

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