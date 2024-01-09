Законодавці США повертаються до Вашингтона. Чи зможе Конгрес домовитися про допомогу Україні та безпеку кордону

ВАШИНГТОН (AP) — В понеділок американським законодавцям не вдалось домовитись щодо допомоги Україні та заходів зі зміцнення захисту кордону з Мексикою, через розбіжності між сенаторами та прагнення республіканців в Палаті представників затвердити жорсткі імміграційні правила.

Перемовники-сенатори сподівались цього тижня представити деталі законопроєкту, який мав би підтримку обох партій і був би покликаний зменшити кількість мігрантів, які просять притулку у США на південному кордоні.

Однак, після зустрічі в понеділок сенатори заявили про значні розбіжності. За прогнозами, перемовини триватимуть і наступного тижня.

"Занадто багато питань ще залишаються без відповіді", – сказав сенатор Джеймс Ленкфорд, провідний представник Республіканської партії на переговорах.

Невелика група сенаторів кілька місяців працює над законопроєктом після того, як республіканці наполягли на тому, щоб поєднати зміни у імміграційній політиці із затвердженням додаткового фінансування для України.

Адміністрація президента США Джо Байдена також брала безпосередню участь у переговорах, бо президент намагається як забезпечити пріоритет зовнішньої політики — фінансування оборони України від Росії — так і продемонструвати дієвість щодо роботи з історично високою кількістю мігрантів, які намагаються отримати притулок у США.

Байден зіткнувся з рішучим опором консерваторів, які виступили проти його запиту на 110 мільярдів доларів військової допомоги для України та Ізраїлю, а також інших пріоритетів національної безпеки.

У Сенаті республіканці вимагали, щоб фінансування супроводжувалося значними змінами правил імміграційної політики.

"Ставки досить високі, — сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл в понеділок. - Ми можемо досягти найбільш значущого прогресу в безпеці кордонів за покоління".

Але в Палаті представників консерватори критикують будь-які пропозиції, відмінні від правил імміграційної політики, які вони підтримали під час внутрішньопартійного голосування минулого року.

А деякі члени Палати представників, які підтримують Дональда Трампа, колишнього президента та нинішнього лідера серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, припустили, що вони не підтримають жодну двопартійну пропозицію — незалежно від її суті — якщо це означає, що Байден підпише законопроєкт щодо кордону у рік виборів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон разом із близько 60 конгресменами-республіканцями відвідав прикордонне місто штату Техас минулого тижня, щоб підкреслити, що законодавство про кордон має відповідати тому, що вже ухвалила Палата представників.

Джонсон сказав, що цей візит лише посилив його рішучість забезпечити включення змін у прикордонну політику до фінансування України, і назвав це "необхідним інгредієнтом" законопроєкту.

У вихідні дні лідери Конгресу досягли окремої домовленості щодо загальних показників витрат на поточний фінансовий рік, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.

Але лідери не згадували про прикордонну політику чи допомогу Україні, і деякі консерватори в Палаті представників наполягали на тому, щоб використовувати перспективу припинення роботи уряду як додатковий важіль у переговорах щодо прикордонної політики.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила журналістам на борту Air Force One у понеділок, що республіканці повинні "перестати погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи додаткові запити президента. Час для них діяти".

Білий дім постійно тисне на Конгрес, щоб той схвалив додаткову допомогу Україні, попереджаючи, що США не можуть відправляти більше значних обсягів військового обладнання без такого схвалення.

Відсутність підтримки США значно послабить обороноздатність України та послабить її уряд.

"Це засмучує, але ми продовжуватимемо намагатися виправити це, — сказав сенатор Кріс Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який вів переговори від своєї партії. Він додав: - У нас закінчився час. Україна перебуває у справжній небезпеці. Це, безперечно, дедалі небезпечніший момент".

Джонсон вказав на кінцевий термін надання фінансування Україні до лютого, сказавши, що президент України Володимир Зеленський під час грудневого візиту до Вашингтона сказав йому, що саме тоді знадобляться кошти.

У Сенаті, де учасники переговорів намагалися досягти двопартійного компромісу, навіть Ленкфорд, головний представник Республіканської партії, визнав, що остаточна угода не включатиме всіх пріоритетів консерваторів.

"Ми завжди зосереджені на тому, що потрібно для того, щоб Палата представників та Сенат прийняла законопроєкт, а президент підписав", — заявила у понеділок сенаторка Кірстен Сінема.

Білий дім в ході перемовин намагався захистити гуманітарне умовно-дострокове звільнення, так званий "гуманітарний пароль", яке він використовував, щоб дозволити 30 000 людей із Венесуели, Нікарагуа, Куби та Гаїті щомісяця в’їжджати до США, якщо вони мають фінансового спонсора та літають у країну. Але це стало основною проблемою в переговорах, заявили сенатори-республіканці.

"Ми не можемо виправити режим надання притулку, а потім просто надати гуманітарний пароль, – сказав сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу. – Це було б катастрофою як з політичної точки зору, так і з інших питань".

Учасники переговорів також стикаються з тим, як запровадити нову серію заходів із забезпечення захисту кордону — багато з яких схожі на ті, які впроваджувала адміністрація Трампа — які будуть активовані, якщо кількість щоденних перетинів досягне певного порогу. За словами людей, знайомих з переговорами, які обговорювали приватні переговори на умовах анонімності, виявилося важко досягти згоди щодо того, яким має бути цей поріг.

Новий пакет також критикують ліві: деякі прогресивні та латиноамериканські законодавці висловлюють занепокоєння щодо змін політики, які обмежуватимуть права мігрантів на притулок, що пропонує людям захист від переслідувань у їхніх рідних країнах.

Прихильники імміграції, які критикують цю пропозицію, планували провести мітинг у Вашингтоні цього тижня.

Але адміністрація Байдена намагається зменшити кількість мігрантів, які прибувають на кордон.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, який брав участь у переговорах у Сенаті, сказав під час пресконференції в прикордонному місті Ігл-Пасс, штат Техас, в понеділок що він сподівається, що Конгрес "виправить нашу зламану імміграційну систему", а також мільярди доларів, які Білий дім запросив для посилення безпеки кордону.

"Наша система не оновлювалася десятиліттями, але ландшафт міграції настільки динамічний і сильно відрізняється від того, що був багато років тому", — сказав Майоркас.