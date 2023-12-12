Спікер Палати представників США Джонсон прокоментував зустріч із Зеленським

Спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти "жорстокого путінського вторгнення". Про це спікер повідомив за результатами зустрічі з українським президентом у вівторок.

"Ми мали чудову зустріч з президентом Зеленським, я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Народ Америки стоїть на захисті свободи і вони на правильному боці цієї боротьби", - сказав Джонсон після зустрічі із Зеленським.

Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні і безпосередньо спілкується з політиками у США, переконуючи їх у нагальності надання Україні допомоги.

Раніше Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 110 мільярдів доларів фінансування України та Ізраїлю та профінансувати інші пріоритети національної безпеки. Із цих коштів допомога Україні складає понад 61 мільярд доларів.

Але республіканці в Сенаті США та в Конгресі не сприйняли це законодавство, заявивши, що потрібні серйозні зміни безпеки кордонів США.

Джонсон висловив низку застережень щодо політики Байдена з допомоги Україні.

"Адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою будь-якого пакету витрат на національну безпеку буде насамперед наша власна національна безпека. Ситуація на кордоні – це абсолютна катастрофа, і усе це через політику Білого дому", - сказав Джонсон пресі.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський подякував Конгресу за підтримку України. Він розповів Майку Джонсону про досягнення захисників України, зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ та поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому.

У цьому контексті президент відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік, висловив подяку Конгресу США "за потужні зусилля" щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.



Після зустрічі з Джонсоном Зеленський проводить зустріч з президентом США Джо Байденом.