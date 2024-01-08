Конгрес США узгодив бюджетні параметри, щоб уникнути "шатдауну"

Американські законодавці домовились про основні параметри бюджету на 2024 рік. Про домовленість, яка встановлює основні бюджетні витрати на рівні понад 1,6 трлн дол. спільно заявили лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер та спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Конгрес має затвердити бюджетні заходи до 19 січня, щоб уникнути часткової призупинки роботи уряду, так званого "шатдауну". Якщо обидві палати Конгресу США не приймуть 12 законопроєктів, необхідних для фінансування уряду, кошти завершаться 19 січня для програм з транспорту, житлового комплексу, сільського господарства, енергетики, ветеранів та військового будівництва, пояснює Reuters. Фінансування для інших сфер діяльності уряду, включаючи оборону, діятиме до 2 лютого.

Новина про домовленість вже викликала критику протрампівського об'єднання конгресменів "Група за свободу", яка назвала угоду "повним провалом". Група виступає за значне скорочення видатків бюджету.

Президент США Джо Байден привітав домовленість, вказавши, що передбачений рівень фінансування відповідає рівню, узгодженому з обома партіями, а також "відкидає значні скорочення програм, на які розраховують родини, що важко працюють".

Джонсон назвав домовленість "найсприятливішою угодою щодо бюджету, якої республіканці досягали більш ніж за десять років", хоч і визнав, що вона "не задовольнить усіх", бо не скорочує видатки так, "як багато хто хотів би".

Домовленість не включає положення про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляє Financial Times. Це додаткове фінансування Конгрес розглядатиме окремо.



В п'ятницю в Білому домі закликали Конгрес затвердити допомогу Україні.

Шаланда Янг, директорка Адміністративно-бюджетного офісу Білого дому сказала, що немає жодного способу допомогти Україні, крім того, що Конгрес схвалить більше фінансування для Києва, який майже 2 роки дає відсіч російській агресії.

Хоча Пентагон має деякі обмежені повноваження допомагати Києву, без нового фінансування з Капітолійського пагорба, «це не дасть Україні можливості отримувати великі транші обладнання», сказала Янг у п’ятницю.

Наприкінці минулого місяця США надіслали Україні пакет зброї на 250 мільйонів доларів, але без додаткової допомоги США, сказав Янг, у Києва можуть виникнути труднощі з оплатою праці своїм державним службовцям і функціонуванням під обстрілом Росії.

"Я дуже стурбована тому, що Києву потрібні не лише ресурси Сполучених Штатів, щоб зупинити Путіна. Яке повідомлення це надсилає решті світу? І якими будуть їхні рішення, якщо вони побачать, що США не виконують своїх завдань?" – сказала Янг у п’ятницю групі журналістів.