У США закінчуються гроші для України

У п’ятницю головна представниця адміністрації президента США Джо Байдена, яка відповідає за бюджет, заявила, що спливає час для того, щоб законодавці поповнити допомогу США Україні. Це рішення застрягло в Конгресі через прив'язку питання бюджету до переговорів щодо імміграції, де поки не було досягнуто згоди.

Шаланда Янг, директорка Адміністративно-бюджетного офісу, сказала, що немає жодного способу допомогти Україні, крім того, що Конгрес схвалить більше фінансування для Києва, який майже 2 роки дає відсіч російській агресії.

Хоча Пентагон має деякі обмежені повноваження допомагати Києву, без нового фінансування з Капітолійського пагорба, «це не дасть Україні можливості отримувати великі транші обладнання», сказала Янг у п’ятницю.

Наприкінці минулого місяця США надіслали Україні пакет зброї на 250 мільйонів доларів, але без додаткової допомоги США, сказав Янг, у Києва можуть виникнути труднощі з оплатою праці своїм державним службовцям і функціонуванням під обстрілом Росії.

«Я дуже стурбована тому, що Києву потрібні не лише ресурси Сполучених Штатів, щоб зупинити Путіна. Яке повідомлення це надсилає решті світу? І якими будуть їхні рішення, якщо вони побачать, що США не виконують своїх завдань?" – сказала Янг у п’ятницю групі журналістів.

Ракетні та безпілотні атаки

Міністерство оборони Росії заявило, що російські підрозділи ППО перехопили та знищили українські керовані ракети над Кримом вранці в суботу.

Також повідомлялося, що підрозділи протиповітряної оборони збили серію атак безпілотників у ніч на п'ятницю над Кримським півостровом і західною частиною Чорного моря.

У п'ятницю в Севастополі, місті базування російського Чорноморського флоту в Криму, завили сирени повітряної тривоги. На мосту, що з’єднує окупований півострів з південним Краснодарським краєм Росії другий день перервано рух транспорту. Міст є ключовим маршрутом для військових поставок Росії.

У прикордонному південному російському місті Бєлгород офіційні особи запропонували евакуювати жителів, які шукали більшої безпеки.

Губернатор В'ячеслав Гладков у відеозверненні в п'ятницю повідомив, що чиновники переселили кілька сімей.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв цього року вражати більше цілей на Кримському півострові та в прикордонних регіонах Росії, що насторожило росіян, в той час, як президент Володимир Путін готується переобратися на посаду в березні.

Тим часом в Україні офіційні особи заявили в п'ятницю, що військові збили 21 з 29 безпілотників Shahed, запущених Росією під час атаки в ніч на четвер.

За даними ВПС України, безпілотники були збиті в шести областях на півдні, центральній та західній частині України.

Північнокорейські ракети

Росія завдала ударів по Україні балістичними ракетами малої дальності з Північної Кореї, заявив у п’ятницю високопосадовець Києва Михайло Подоляк на платформі соціальних мереж X (колишня Twitter), підтверджуючи попередні подібні заяви Білого дому.

«Маски скинуто... в рамках своєї відвертої геноцидної війни Російська Федерація вперше завдала удару по території України ракетами, отриманими з ... Північної Кореї», – написав Подоляк.

Він не надав доказів того, що ракети були з Північної Кореї, але керівник північно-східного регіону Харківщини сказав, що регіон був уражений ракетами, випущеними Росією, які не були російського виробництва.

У заяві в четвер Вашингтон посилався на розсекречені дані розвідки, які підтверджують заяви Подоляка.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав це "значною та тривожною ескалацією" щодо підтримки Пхеньяном Росії. Він сказав, що США порушать це питання в Раді Безпеки ООН і запровадять додаткові санкції проти тих, хто співпрацює з метою сприяння постачанню зброї.

Москва звинувачення відкинула.

Раніше США звинувачували Пхеньян у постачанні Росії зброї, хоча це вперше, що американська розвідка поділилася подробицями про балістичні ракети — самонавідні ракети, які можуть досягати цілей на відстані 900 кілометрів.

Статична лінія фронту

Наземні бої протягом останнього тижня підтримували статичну лінію фронту для України, але були і деякі втрати, повідомило Міністерство оборони Великобританії в п’ятницю у своєму щоденному звіті розвідки про Україну.

У центрі Донецької області в Авдіївці «все ще тривають серйозні бої», заявили в міністерстві, але російські сили в Мар’їнці нарешті просунулися до західної околиці міста «після дев’яти років боїв у цьому районі». Російські війська намагалися взяти місто з моменту захоплення Криму в 2014 році.

Водночас на півдні України російські ВДВ "швидше за все досягли мінімальних успіхів" у витісненні українського плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, повідомляє міністерство.

Деякі матеріали для цього звіту надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.