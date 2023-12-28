«Тільки якщо Путін помре». Прогнози експертів щодо закінчення війни в Україні у 2024 році

Єдиний спосіб, яким я можу передбачити можливе завершення війни в Україні у 2024 році, це якщо Володимир Путін помре

Війна в Україні навряд чи закінчиться у 2024 році. Радше навпаки – вона може стати ще важчою для України, в міру того, як втома від війни у США та Європі зростає, а підтримка України стикається з дедалі більшим скепсисом західних урядів та суспільств.

Вибори президента в США 2024 року, вибори до Європарламенту тощо, можуть поставити допомогу Україні ще більше під загрозу. Також інші міжнародні конфлікти, вірогідно, дедалі більше відтягуватимуть на себе увагу і ресурси заходу.

Як кажуть оглядачі, на тлі максималістської риторики лідерів Росії та України, простір для загалодження конфлікту дипломатичним шляхом є досить обмеженим, в той час, як значна кількість українців продовжує вірити у перемогу над Росією та сприймає війну як екзистенційну боротьбу, в якій необхідно йти до кінця. За цих умов, вірогідність тривалої війни навіть після 2024 року є високою. Такі загальні прогнози та оцінки озвучили західні ЗМІ напередодні нового року.

Війна, ймовірно, триватиме протягом 2024 року

“Єдиний спосіб, яким я можу передбачити можливе завершення війни в Україні в 2024 році, це якщо Володимир Путін помре”, — заявила виданню Newsweek Бет Кнобель, професорка комунікацій і медіадосліджень Університету Фордхема та колишня керівниця московського бюро CBS News.

Але навіть за таких умов, вважає Кнобель, шанси, що Росія відмовиться від війни, є “мікроскопічними”, адже вона вже інвестувала занадто багато свого “національного іміджу” в перемогу над Україною.

В результаті невдалого конртнаступу влітку та восени цього року, війна зайшла у “глухий кут” за визнанням як українських, так і західних посадовців.

Провал контрнаступу, разом з війною в Газі, сприяв так званій “втомі від України” на Заході й зниженню інтересу до війни. Військові оглядачі, з якими спілкувалася мережа CNBC, не очікують прориву у бойових діях й у 2024 році.

Натомість, інтенсивні бої, ймовірно, триватимуть впродовж року, хоч, на думку експертів, Україна навряд чи вдасться до подальших контрнаступів, а Росія тим часом, вірогідно, зосередиться на консолідації території, яку вона вже захопила.

Доля війни вирішуватиметься далеко від українського поля бою

Якщо Росія переможе Україну, це станеться завдяки половинчастій підтримці з боку США та Європи, від яких Київ повністю залежить, головним чином через безпідставний страх перед Путіним

Водночас на думку оглядачів, доля російсько-української війни значною мірою вирішуватиметься далеко від полів бою східної та південної України.

“Зараз ми перебуваємо в такій ситуації, коли, якщо не буде явного переможця, виникне глухий кут і, можливо, у майбутньому виникне заморожений конфлікт. Що може порушити баланс, на мій погляд, так це якщо українці не отримають додаткового забезпечення, не отримають додаткового фінансування, і не отримають обладнання та людей, яких вони потребують. Тоді ця війна може схилитися [на користь] росіян”, – заявив в інтерв’ю CNBC генерал-лейтенант армії у відставці Стівен Твітті, колишній заступник командувача Європейського командування США.

З ним погоджуються інші оглядачі, як, наприклад Шон Вокер, журналіст видання The Guardian, який дописує безпосередньо з України. Вокер вважає, що відсутність додаткового фінансування з боку США та Європейського Союзу “буде катастрофою для України”.

У своєму аналізі для британського видання The Telegraph Річард Кемп також зауважує, що 2024-й рік стане визначальним у Європі та на Близькому Сході, а доля України залежить від зовнішньої підтримки.

“Якщо Росія переможе Україну, це станеться завдяки половинчастій підтримці з боку США та Європи, від яких Київ повністю залежить, головним чином через безпідставний страх перед Путіним”, – підсумовує Кемп у статті для The Telegraph.

Втім, інші експерти більш позитивно налаштовані щодо схвалення запланованих пакетів допомоги Україні у США та ЄС, включно з колишнім послом США в НАТО Куртом Вокером, який в інтерв’ю CNBC заявив, що очікує погодження цієї допомоги по обидва боки океану в січні 2024-го року.

Водночас фінансування є лише частиною більшої картини, в якій вкрай важливе значення відіграватимуть вибори президента США у листопаді 2024 року, яких, як вважають аналітики, Росія спробує дочекатися перед будь-якими спробами вирішити конфлікт шляхом перемовин.

“Цілі Росії не обмежені утриманням окупованих територій — вони хочуть, щоб у Києві був встановлений поступливий політичний режим, і вони все ще вірять, що це можливо. Принаймні, Путін збирається чекати виборів у листопаді 2024-го року, щоб побачити, чи Дональд Трамп повернеться”, - заявив виданню Newsweek Пітер Ратленд, професор російських, східноєвропейських та євразійських досліджень Уесліанського університету в Міддлтауні, штат Коннектикут.

З ним погоджується Сем Кренні-Еванс, аналітик з питань оборони Королівського інституту об’єднаних служб, який у розмові з CNBC звернув увагу на те, що Україна наразі вкрай залежна від США у питанні озброєнь – набагато більше, ніж вона залежна від ЄС.

“Якщо вибори в США відбудуться не на користь України, у поєднанні з тим фактом, що ЄС насправді не вживає заходів — його виробництво боєприпасів настільки далеке від того, яким воно мало бути, щоб дати Україні надію вижити і надію на перемогу — це не дуже веселий прогноз на 2024 рік”, - додав Кренні-Еванс.

Кріс Долан, професор політології в Коледжі Ліванської долини, в інтерв’ю Newsweek зайняв ще більш різку позицію, заявивши, що за умови повернення Трампа до Білого дому, США “просто кинуть Україну”.

Водночас Курт Вокер не вважає, що президентство Трампа може стати такою катастрофою для України, яку люблять малювати інші експерти, однак, визнав, що за таких умов майбутнє фінансування не гарантоване.

“Я сумніваюся, що навіть якби Трамп був обраний, він би взагалі відмовився від підтримки України, тому що це було б катастрофою для інтересів США, і це виглядало б провалом. Будуть ці зображення росіян, які захоплюють місцевості, і жорстокість і так далі, тому я не думаю, що він цього хоче. Але незрозуміло, що саме він зробив би, щоб покласти край війні”, - цитує Вокера CNBC.

Принаймні, він [Джо Байден] зробить необхідні кроки, щоб запобігти поразці України до першого тижня листопада 2024 року.

Своєю чергою, Мерт Картал, ад’юнкт-професор державного управління в Університеті Святого Лаврентія в Кантоні, штат Нью-Йорк, вважає, що теперішній президент США Джо Байден міг би спробувати посилити військову підтримку України навесні 2024 року з метою використати перемогу України в рамках своєї президентської кампанії.

“Принаймні, він зробить необхідні кроки, щоб запобігти поразці України до першого тижня листопада 2024 року. Однак переконати членів Республіканської партії, які дедалі більше сумніваються щодо ймовірності поразки Путіна, стане серйозною проблемою”, - сказав Картал виданню Newsweek, додавши, що оскільки республіканці в Конгресі мають намір вирішити питання імміграційної реформи перед допомогою Україні, “не було б нерозумним очікувати, що Байден, принаймні, спробує продовжити конфлікт до 2025 року”.

Україна захищатиметься і без всеохопної західної підтримки

Втім, інші експерти вважають, що не можна ставити зусилля України з протидії російській агресії в таку залежність від дій США та Західної Європи.

Рейчел Епстайн, професорка міжнародних відносин та європейської політики Денверського університету, заявила виданню Newsweek: “Я відчуваю, що навіть без зовнішньої підтримки українці продовжуватимуть воювати. Україна може змінити тактику, щоб впоратися зі спадом західної допомоги, але я не вірю, що вони здадуться”.

На тлі поступової ерозії підтримки заходом України, втоми від війни у західних суспільствах, та дедалі більших викликів ліберальному міжнародному порядку з боку праворадикальних й націоналістичних партій та рухів, Велика Британія залишається глибоко відданою підтримці України у війні, зауважує Річард Кемп у The Telegraph.

“Лише в Британії ми все ще бачимо чітку двопартійну підтримку, коли лейбористи та торі здебільшого читають з одного аркуша. Британія є лідером у постачанні критично важливих протитанкових ракет, ряду інших боєприпасів і життєво важливих засобів розвідки та спостереження”, – пише Кемп.

Відтак, підсумовує Кемп, “Британія може отримати принаймні певне задоволення від нашої ролі в двох найбільш значущих конфліктах цього десятиліття і, можливо, цього століття: Україна та Газа”.

У 2024 році можуть виникнути або загостритися інші конфлікти

На додаток до тривалого конфлікту в Газі, існує декілька гарячих точок на планеті, які можуть вибухнути з новою силою, відволікаючи увагу від війни в Україні. Серед них мережа CNBC, з посиланням на Міжнародний комітет порятунку, називає Судан, Демократичну республіку Конго та Руанду, Мьянму, країни регіону Сахель – Буркіна-Фасо, Камерун, Чад, Гамбію, Гвінею, Мавританію, Малі, Нігер, Нігерія та Сенегал – а також такі країни як Гаїті, Гватемалу, Ефіопію та Камерун. Також існує вірогідність загострення конфлікту між Китаєм і Тайванем.

Загалом, Міжнародний комітет порятунку назвав 20 країн із найбільшим ризиком погіршення безпеки у 2024 році, на які припадає близько 10% населення світу, але приблизно 70% переміщених осіб, а також приблизно 86% глобальних гуманітарних потреб. У жовтні 2023 року ООН підрахувала, що понад 114 мільйонів людей були переміщені через війни та конфлікти по всьому світу, нагадує CNBC.

Український бойовий дух залишається високим

Наш пріоритет має полягати не в малодушних спробах уникнути ескалації, а в тому, щоб робити все можливе, щоб забезпечити перемогу наших союзників

Марк Темницький, українсько-американський журналіст і експерт Євразійського центру Атлантичної ради, сказав виданню Newsweek: "Незважаючи на повільні успіхи у 2023 році, український моральний дух залишається на високому рівні. Більшість країни все ще вірить, що вони виграють війну, і вони не приймуть жодного іншого результату, крім повного виведення російських військ з українських земель”.

З ним погодився Шон Вокер, журналіст видання The Guardian, одночасно відзначивши збільшення песимістичних настроїв в Україні останніми місяцями, однак додавши: “В Україні все ще є багато людей, які вірять, що вони можуть перемогти за адекватної військової підтримки із Заходу”.

“Більшість людей розуміють, що будь-яка мирна угода, яку Путін підпише – не те, щоб він казав, що хоче її – не була б чогось варта без серйозних гарантій безпеки з боку Заходу. Це і є, перш за все, джерелом похмурості: це відчуття, що незрозуміло, як продовжувати, але також незрозуміло, як зупинитися”.

Відтак, за його словами, “серед багатьох людей все ще панує надзвичайне відчуття, що, навіть якщо вони виснажені, це їхня боротьба, і вони повинні боротися [далі]”.

“Наш пріоритет має полягати не в малодушних спробах уникнути ескалації, а в тому, щоб робити все можливе, щоб забезпечити перемогу наших союзників”, – підсумовує The Telegraph.