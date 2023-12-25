Чи готовий Путін до перемовин? В Україні різко відреагували на статтю NYT

Стаття видання The New York Times (NYT) про те, що російський президент Путін буцімто дає зрозуміти, що готовий домовлятися щодо замороження війни в Україні викликала активне обговорення на Заході та різку критику з боку українського уряду.

Центр протидії дезінформації РНБО України в дописі в мережі Телеграм звинуватив журналістів в спробах перешкодити подальшій допомозі заходу Україні, а також в тому, що їх завербував Кремль.

“«Сигнал» РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу; а також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати» Путіну частину української території”, - йдеться у повідомленні Центру.

Хоча автори статті і вказують на "сигнали" від Кремля щодо перемовин, вони припускають, що "залаштункові комунікації Москви" можуть бути спробами Кремля заплутати й ввести в оману Захід, і не відображають справжнього бажання вести перемовини щодо припинення війни.

Голос Америки звернувся за коментарем до NYT, але на момент публікації цього матеріалу ще не отримав відповіді.

США та ЄС не бачать готовності Путіна до перемовин



Про те, що Путін не готовий до справжніх перемовин в інтерв'ю Голосу Америки говорив головний дипломат у справах Європи та Євразії в Державному департаменті США Джеймс О'Браєн.

О'Браєн припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче "дочекатись" на результати виборів до Європарламенту в 2024 році та вибори президента США в листопаді наступного року, перш ніж піти на будь-які мирні ініціативи щодо України.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю британському виданню The Guardian, опублікованому 24 грудня, що не бачить ознак того, що Путін готовий завершити війну чи навіть погодитися на угоду, яка б дозволила Росії залишити собі східну Україну.

Боррель назвав Росію “великою державою, яка загрожує нашій демократії”, додавши: “Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги”.

“Росія так і не змогла стати нацією. Це завжди була імперія з царем, з совєтами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для сусідів – і особливо для нас”, - підсумував Боррель в інтерв’ю The Guardian.

ISW: Путін зберігає свої максималістські цілі щодо повної перемоги Росії в Україн

Американський Інститут вивчення війни (ISW) погодився з Боррелем щодо того, що Росія насправді “не зацікавлена в припиненні вогню чи добросовісних переговорах з Україною”.



Також у своєму аналізі статті NYT ISW 23 грудня вказує, що стаття не пояснює, чому залаштункові комунікації Путіна швидше відображають його справжні цілі, ніж його публічні виступи про незмінність цілей Росії у війні проти України. На додаток, незрозуміло, чи Путін “зацікавлений у припиненні вогню для тимчасової паузи чи остаточного припинення війни”.

В звіті за 24 грудня, Інститут наполягає, що Москва “зберігає свої максималістські цілі щодо повної перемоги Росії в Україні”.

Про що саме пишуть в New Yortk Times

Як повідомляв раніше Голос Америки, у своїй статті 23 грудня цього року, NYT стверджує, що президент Росії Володимир Путін принаймні з вересня цього року подає сигнали через посередників, що він готовий домовлятися про припинення вогню, яке заморозить війну Росії проти України вздовж теперішньої лінії зіткнення.

Водночас Путін вже не вимагає усунення уряду чинного президента України Володимира Зеленського, й розглядатиме можливість існування суверенної України зі столицею в Києві, повідомляє видання.

Питання приєднання України до НАТО, за словами колишнього російського посадовця, з яким спілкувався NYT, не стане перепоною для Путіна до укладення угоди, адже немає очікувань, що альянс прийме Україну в осяжному майбутньому.

Автори статті припускають, що "залаштункові комунікації Москви" можуть бути спробами Кремля заплутати й ввести в оману Захід, і не відображають справжнього бажання вести перемовини щодо припинення війни.