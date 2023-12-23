NYT: Путін подає сигнали про готовність домовлятися про замороження війни в Україні. Без жодних поступок

Президент Росії Володимир Путін принаймні з вересня цього року подає сигнали через посередників, що він готовий домовлятися про припинення вогню, яке заморозить війну Росії проти України вздовж теперішньої лінії зіткнення.

Про це 23 грудня повідомило американське видання The New York Times (NYT), базуючись на численних інтерв’ю з колишніми й теперішніми російськими, американськими та іншими міжнародними посадовцями.

“Вони кажуть: “Ми готові вести переговори про припинення вогню, — цитує NYT одного високопоставленого міжнародного посадовця, який зустрічався з російськими офіційними особами цієї осені. – Вони хочуть залишитися там, де вони є на полі бою”.

Те саме повідомлення лунає і від російських посадовців.

“Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях”, — заявив виданню один із колишніх високопоставлених російських чиновників, передаючи повідомлення, яке, за його словами, неформально надсилає Кремль. “Він не бажає відступати ні на метр”.

За інформацією NYT, Путін сигналізував готовність домовлятися про припинення вогню роком раніше – восени 2022 року, коли російська армія зазнала поразки на північному сході України. Дотепер про ці спроби домовитися не повідомлялося.

Що стосується теперішніх спроб досягнути домовленості, то Путін хоче залишити ті майже 20 відсотків території України, які Росія наразі окупувала, що дозволить йому оголосити перемогу, яку легко “розкрутять” російські пропагандистські ЗМІ.

Водночас Путін вже не вимагає усунення уряду чинного президента України Володимира Зеленського, й розглядатиме можливість існування суверенної України зі столицею в Києві, повідомляє видання.

Питання приєднання України до НАТО, за словами колишнього російського посадовця, не стане перепоною для Путіна до укладення угоди, адже немає очікувань, що альянс прийме Україну в осяжному майбутньому.

Водночас поки Путін показує готовність до такої угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію, за словами американських посадовців. Він бачить теперішню міжнародну кон'юнктуру – включно з війною в Газі, послабленням західної підтримки України, невдалим українським контрнаступом та глухим кутом на полі бою – як таку, що грає на його користь.

Проте, навряд чи хтось з українських політиків може погодитися на такі умови на теперішній момент, зауважує видання. На додаток, Путін намагається поставити Сполучені Штати у центр домовленостей про Україну, адже він бачить війну в Україні як війну Росії із заходом, який намагається зруйнувати “тисячолітню російську цивілізацію”. Натомість американські посадовці зазначають, що США не домовлялися і не домовлятимуться з Росією від імені України.

Також багато хто з недовірою ставиться до можливого припинення вогню з Росією, яке вона, ймовірно, використає для того, щоб відновити сили й переозброїтися для подальшого нападу.

“Вони ніколи не дотримувалися жодних домовленостей, — зазначив президент Латвії Едгарс Рінкевичс про росіян, цитує видання. – І вони порушували їх одразу, коли бачили, що це зручно”.

Реагуючи на статтю NYT, деякі оглядачі висловили подібні зауваження.

Так Андрій Козирев, колишній міністр закордонних справ Росії, коментуючи статтю NYT, написав на своїй сторінці в мережі Х: “Спецоперація з обману на підтримку військових”.

Американський генерал у відставці Марк Гертлін зазначив в мережі Х: “Єдина причина, чому Путін “відкритий” для припинення вогню, полягає в тому, що він знає, що не може перемогти, і він хоче ще одного замороженого конфлікту.

Україна має продовжувати боротьбу, а ми (і НАТО) маємо їх підтримувати! Це [лежить] на вас, Республіканська партія”.

Коментуючи статтю, Вільям Кортні, допоміжний старший науковий співробітник в американському аналітичному центрі RAND Corporation і колишній посол США у Казахстані та Грузії, зазначив на своїй сторінці в Х: “Він повинен знати, що за відсутності повного виходу Росії [з України], захід продовжить озброювати Україну, підтримуватиме санкції та зберігатиме 300+ мільярдів доларів у конфіскованих резервах”.

Своєю чергою, Костянтин Сонін, політекономіст, заслужений професор у Школі публічної політики імені Гарріса Чиказького університету, написав у мережі Х:

“Головна проблема угоди, яку він пропонує, не в тому, що вона несправедлива щодо України. Звичайно, так, але багато міжнародних угод є несправедливими. Головна проблема полягає в тому, що Путін не дотримається своєї частини угоди – він використає будь-яке перемир’я, щоб підготувати більш жорстокий і потужний напад на Україну. Знищення здатності Путіна вести війну – це єдиний шлях до миру”.