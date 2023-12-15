«Сподіваюсь, республіканці почули Путіна». Реакції Білого дому, оглядачів на слова про Україну

Мир для Путіна – це капітуляція України, так західні політики та експерти однозначно трактують сенс послання президента Росії на його пресконференції у Москві.

"Мир буде, коли ми досягнемо наших цілей", – сказав Путін у четвер на своїй щорічній пресконференції, додавши, що цілі російської "військової спецоперації" в Україні залишаються незмінними.

Їм потрібна наша допомога і вона потрібна прямо зараз. Не після яєчного лікеру

Коментуючи його слова, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Путін сказав те, про що адміністрація переконувала своїх опонентів з республіканської партії у Конгресі протягом багатьох місяців – Кремль не шукає миру, а отже, потрібно допомагати Україні захищатися.

«Я дуже сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули повідомлення Путіна голосно й чітко», – сказав Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

Він сказав, що замість того, щоб проголосувати за цю допомогу, законодавці роз’їжджаються на Різдвяні канікули, а «українці повертаються до боротьби».

«Їм потрібна наша допомога і вона потрібна прямо зараз. Не після яєчного лікеру», – сказав представник Білого дому.

Кірбі нагадав, що Росія посилила останнім часом авіаудари по критично важливій інфраструктурі, і українці «зіткнуться з більшою кількістю смертей і руйнувань для своїх сімей і батьківщини».

Він попередив, що «Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати» і нагадав слова президента Джо Байдена, який сказав, що «коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони просто продовжують діяти».

«Впевненим лідером воєнного часу» називають презентацію Володимира Путіна на чотиригодинній пресконференції автори статті у газеті New York Times. Він не шукає компромісу і «повністю контролює своє вторгнення та свою націю», вважають журналісти NYT.

«Його впевненість, – вважають вони, – підкреслила явну рішучість російського лідера протриматись довше, ніж Україна та Захід».

Десятки політиків, міжнародних оглядачів та журналістів звернули увагу на ці ж слова Путіна на пресконференції.

Шеф Московського бюро британського ділового щоденника Financial Times Макс Седдон називає виступ Путіна «рішучим посланням всім, хто закликає Україну скоротити втрати та вести мирні переговори щодо припинення війни».

Британський журналіст каже, що Путін не йде на поступки, а його цілі зводяться до повної капітуляції України. І тут нічого не змінилося.

«Путін каже, що мир з Україною буде «тільки тоді, коли ми досягнемо своїх цілей [...] і ці цілі не змінилися». Серед них ще й «денацифікація» та «демілітаризація» України – тобто повна капітуляція перед Росією», – твітує Макс Седдон.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт звертає увагу на те, що російський президент прямо говорить, які частини території він хоче відрізати від України.

«Навряд чи дивно, але Путін ясно говорить про те, що він хоче завоювати Одесу та відрізати те, що залишилося від України, від усього Чорного моря», – пише Більдт у мережі Х.

Але німецький політичний оглядач Ульріх Шпек каже, що Путіну не йдеться про конкретні території – його мета вся Україна.

«Путін знову і знову повторює: ця війна не про Крим і Донбас, тобто якусь територію, а про капітуляцію України; кінець незалежної та суверенної державності. Завойовницька війна», – твітує Шпек.

Колишній шведський дипломат, аналітик вашингтонського дослідницького центру Атлантична Рада Андерс Аслунд звертається до тих, хто закликав Україну до переговорів.

«Усі, хто закликав Україну домовлятися з Росією: Слухайте сьогодні Путіна! Його не цікавлять ніякі переговори, домовленості чи компроміси, лише перемога і повне захоплення України. Скажіть йому домовлятися, а не Україні!» – пише Аслунд у мережі Х (колишня Twitter).

Колишній посол США у Москві Майкл Макфол звертає увагу на слова російського президента про те, що допомога Заходу зменшується, що дає надію Путіну на перемогу.

«Сьогодні Путін заявив, що підтримка України з боку США "поступово закінчується". Дуже тривожно. Мені важко зрозуміти, чому деякі члени Конгресу хочуть підбадьорити Путіна, затримуючи допомогу Україні», – твітує Макфол.

Колишній посадовець НАТО, експерт Фінського інституту міжнародних відносин Едвард Гантер Крісті також вважає, що мета Кремля – принизити Захід і довести його неспроможність захищати своїх партнерів та свої цінності, маючи для цього значні військові переваги.

«Путін розраховує на те, що Америка втече навіть не з поля бою, а від надання Україні готової військової техніки. Потім він відновить свою злочинну загарбницьку війну і принизить увесь західний світ, водночас убивши ще більше невинних життів», – пише військовий експерт.