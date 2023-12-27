Мар'їнка не принесе оперативного успіху росіянам – аналітики ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав ймовірне захоплення російськими силами Мар’їнки в Донецькій області “обмеженим тактичним здобутком”, який не принесе оперативного успіху.

Раніше в Росії заявили про захоплення Мар'їнки. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар’їнки і підготували оборонний рубіж.

Маленька частина поселення все ще перебуває під контролем Збройних сил України, розповів Голосу Америки Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов 26 січня. “Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди”, – наголосив Данілов. За його словами будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає.



Захоплення невеличкого поселення на сході України може стати найбільшим здобутком Росії з травня, пише Reuters, а в американському ISW вказують, це захоплення не принесе Кремлю значного оперативного прогресу.

“Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки в Донецькій області є обмеженим тактичним здобутком Росії та не принесе будь-якого значного оперативного прогресу, якщо тільки російські сили значно не покращили свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони не демонструють”, – йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Аналітики ISW відзначають, що російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, втім, підкреслюють в організації – візуального підтвердження повного захоплення Мар’їнки російськими військами станом на 26 грудня не було. Також у звіті ISW йдеться, що Мар’їнка – невеликий і повністю зруйнований населений пункт, який не стане надійним оперативним плацдармом для подальших наступальних дій російських сил.

Захоплення Мар’їнки Росією не є результатом раптового швидкого механізованого наступу Росії

“З 24 лютого 2022 року російські війська просунулися вглиб Мар’їнки приблизно на три кілометри”, - говорять в ISW, відзначаючи що немає ознак тому, що просування у наступних населених пунктах російських військ буде швидшим. “Захоплення Мар’їнки Росією не є результатом раптового швидкого механізованого наступу Росії”, – додають в ISW.

Раніше у звітах британської розвідки йшлось, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для подальшого просування на захід у бік Курахового, але експерти називали цей прорив вкрай малоймовірним.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що Мар’їнка розташована менш ніж за кілометр від тієї лінії фронту, що була до повномасштабного вторгнення, а українські сили вже давно укріпили багато населених пунктів навколо Мар’їнки, які російські сили так само намагались захопити.

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