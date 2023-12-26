"Перемовини, які пропонує Російська Федерація, – це наша капітуляція". Інтерв'ю з секретарем РНБО Олексієм Даніловим

Роком «важливих рішень» називає прийдешній 2024-ій рік Олексій Данілов, секретар Ради безпеки та оборони України. На тлі затримки західної військової та економічної допомоги він розповів Голосу Америки, про які рішення думають у Києві.

"Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом", – заявив Данілов.

За його словами, кожного дня Збройні сили України знищують живу сил та техніку ворога. Окремої уваги заслуговують перемоги на Чорному морі, які дозволили Україні відновити морські транспортні коридори.

Секретар РНБО також переконаний, що Україні вдасться відновити контроль над усіма своїми територіями. А перемовини з ворогом неможливі, адже єдині умови, які пропонує Російська Федерація, - "це капітуляція".

Про ситуацію на передовій довкола Мар’їнки, Авдіївки та Куп’яньска, помилки контрнаступу, російські інформаційні загрози світу та морський дрон "Мамай" Олексій Данілов розповів у розмові з нью-йоркською кореспонденткою Голосу Америки Іриною Соломко.

Ситуація в Мар'їнці гірша, ніж було з Бахмутом

Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америка: Вчора росіяни заявили про те, що вони взяли Мар'їнку, чи відповідає ця інформація дійсності?

Олексій Данілов, секретар Ради безпеки та оборони України: Маленька частина поселення все ще поребуває під контролем Збройних сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди.

І.С.: Тобто вони повторюють тактику Бахмута?

Будівель, які б вціліли, на території Мар'їнки фактично немає

О.Д.: Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки фактично немає.

І.С.: Якщо говорити про інші гарячі точки – Авдіївка, Куп'янськ, де росіяни намагаються просуватися вглиб, яка там ситуація зараз?

О.Д.: Збройні сили боронять населені пункти, ситуація важка. А я кажу, що на фронті завжди важко. Це війна.

І.С.: Як у цілому ви оцінюєте наразі контрнаступ? Напевно, уже прийшов час робити висновки.

О.Д. Я би хотів нагадати, що ми є в стані війни, це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, як на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів, які впливають на процеси.

Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни

Звичайно, ми би хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом, відбувалися дуже великі та важливі події на Чорному морі. Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва".

І те, що відбулося сьогодні вночі – яскраве підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму. І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших території. Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни.

І.С. Якщо говорити не про військову складову війни, а про інформаційну. Цього року було багато обіцянок, зокрема від очільника ГУР Кирила Буданова про повернення Криму влітку. Це була помилка?

Суспільство було перегріте інформаційно. І це треба визнавати

О.Д.: Мені як секретарю РНБО некоректно давати оцінки нашим військовим, і я не буду цього робити. Єдине, що я можу сказати, що, на жаль, суспільство було перегріте інформаційно. І це треба визнавати. Але ще раз наголошую, ми знаходимося в стані війни. Якби би були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, було би набагато легше запобігати помилкам. Але головне, щоб вони не були фатальними. Їх не було, і дай Бог, не буде. І ми обов'язково будемо рухатися до перемоги.

Проте, щодо інформаційної складової я хочу сказати, що це – виклик не тільки для нас, а й для всього цивілізованого суспільства. Є проблема, на яку мало хто звертає уваги і мало говорить. Демократичне суспільство діє за правилами демократії. А авторитарні тоталітарні країни не звертають уваги на жодні норми та правила. І тут маємо дисбаланс на користь супротивника.

Сьогодні за допомогою штучного інтелекту ви можете собі наплодити сотні тисяч акаунтів, за якими ніхто не стоїть, крім заліза і спецслужб Російської Федерації. І це величезний виклик

І так звані соціальні мережі набирають з кожним днем все більше і більше ваги. А світ поки не регулює це питання, що вони всі мають бути обліковані з точки зору розуміння, з ким ви спілкуєтеся, хто є постачальник тієї чи іншої інформації.

І на вибори в Сполучених Штатах, Великій Британії, Євросоюзу ці системи можуть мати величезний вплив. Адже сьогодні за допомогою штучного інтелекту ви можете собі наплодити сотні тисяч акаунтів, за якими ніхто не стоїть, окрім заліза і спецслужб Російської Федерації. І це величезний виклик.

І.С.: Чи можна розцінювати як частину російської ІПСО поширення інформації щодо необхідності проведення виборів, оскільки після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського, влада в Україні буде нелегітимною?

О.Д.: Це один з елементів, який Російська Федерація починає застосовувати. Але майте на увазі, що коли у вас іде війна, проводити вибори вкрай складне завдання. І коли наводять приклади Сполучених Штатів під час Другої світової війни, хочу нагадати, що безпосередньо на території штатів війни не було. В цьому вся відмінність. Як проводити вибори, коли люди сидять в окопах, ідуть в атаку або боронять ті чи інші населені пункти? Це просто фізично неможливо.

І.С.: Але все ж таки, міжнародні партнери України це розуміють, чи тиснуть на Україну щодо їхнього проведення?

О.Д.: На нас складно тиснути, бо ми розуміємо, що робимо та для чого. Я не чув жодної заяви від офіційних інституцій щодо термінового проведення виборів. Якщо десь в кулуарах запускається якісь речі, то ще раз наголошую, ми – за максимально публічність, бо вона означає відповідальність. Якщо це кулуарщина, то сама постановка питання – некоректна.

Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни

І.С.: Днями з’явилася ще одна важлива інформація. Впливова газета New York Times написала, що Путін готовий до перемовин. Це теж частина ІПСО чи сигнал від російської влади щодо готовності перемовин?

О.Д.: Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин. Але ви знаєте чітко позицію нашого президента: є 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського. Читайте уважно, там все написано.

Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги.

І.С.: Якщо говорити про наступальні дії РФ, за рахунок чого наразі вони продовжуються, звідки беруться людські ресурси, наприклад, для наступу на Авдіївку та Куп’янськ? Адже ще кілька місяців тому вони перекидали сили на захист півдня.

О.Д.: У них чинники старі. Вони роблять вигляд, що не оголошують мобілізацію, хоча вже призвали величезну кількість своїх громадян, а також добряче почистили заклади, де трималися засуджені.

Ще раз наголошую, коли кажуть, що в нас немає результатів на полі бої, це не зовсім відповідає дійсності. Ми кожного дня утилізуємо величезну кількість російських солдатів та зброї на території нашої держави. І ми свідомі того, що захищаємо не тільки себе, а й Європу, а також багато інших процесів. Бо в світі все пов'язано.

І.С.: Нещодавно німецькі медіа поширили інформацію щодо подальших наступальних планів росіян та мету до 2026-го року практично створити Новоросію, про яку вони мріяли у 2014-му. Вочевидь, ви обізнані з даними розвідки, чи має Росія для цього потенціал та такі плани?

Плани зі знищення нашої країни в Росії є, вони всім відомі. Інших планів стосовно нашої країни у росіян ніколи не було

О.Д.: Плани зі знищення нашої країни в Росії є, вони всім відомі. Це завдання, яке ставив перед собою Путін. Інших планів стосовно нашої країни у росіян ніколи не було. Це ми знаємо з історії. Але не треба Богу розповідати про свої плани, щоб потім не плакати. Я точно можу сказати, що Бог на нашому боці. І перемога буде обов'язково за нами. Вони можуть мріяти про все, що завгодно. Але ми повернемо всі наші землі.

І їм доведеться міняти свою Конституцію. Ні Україна, ні цивілізований світ не дасть їм зробити те, що вони там написали.

І.С.: Як ви вже зазначили, вести війну складно, а на тлі скорочення військової допомоги – це ще складніше. Була інформація від українських джерел про те, що, наприклад, наразі є скорочення у постачанні артилерійських снарядів 155-го калібру на 30%. Яка наразі ситуація, як це впливає на позиції українських військових?

О.Д.: Я цифри вам називати не можу. Єдине, що можу сказати, ми вдячні всім країнам, які нам допомагають. І мова йде не тільки про снаряди, а про будь-яку допомогу.

Що стосується постачання тих чи інших засобів ураження, є різна ситуація. Проте, я більш ніж впевнений, що в наступному році воно не буде гіршим, ніж цього року.

А наше завдання доволі просте – кожного дня ми маємо утилізувати цю навалу, щоб вона не захопила нашу країну та не знищила всіх українців.

І.С. Політична ситуація в Сполучених Штатах впливає на ситуацію з підтримкою України. Всі чекають січня, коли американські законодавці повернуться до голосування до цього питання Якщо цього не станеться, чи є в України план Б?

О.Д.: Ми більш ніж впевнені, що це станеться. Бо це про відповідальність, розуміння та багато процесів, які відбуваються в світі.

Що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати.

І.С.: Але якщо говорити про план Б, то, за оцінками експертів, це у тому числі і збільшення виробництва власної зброї – кулі, снаряди, дрони. Багато було розмов і про спільні проєкти з американцями. Що Україною вже було зроблено?

Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ

О.Д.: Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так приватного, з самого початку війни цей комплекс розпочав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є здобутки, ми не пасемо задніх. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ.

Що стосується створення спільних підприємств, цей процес не стоїть на місці. Навіть зараз, коли ми з вами спілкуємося, в тих чи інших країнах світу відбуваєються процеси виробництва зброї спільно з нашими парнерами. І така країна не одна. Їх вже декілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які конче необхідні на фронті для перемоги.

І.С.: Що це за країни, ви могли би їх назвати?

О.Д.: Це наші партнери. Є спільні процеси, бо в сучасному світі виникає величезна синергія, коли ви об'єднуєте технології та знання. У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях.

Щодо країн, то це не одна і дві, і не п’ять, де спільно з нашими співробітниками та конструкторами відбувається велика робота.

«Як тільки вони будуть у точці враження, рука не здригнеться, щоб відразу зробити команду пуск. І вони не сховаються»

І.С.: Ще одна важлива розбробка – це морські дрони. Яка їхня вартість, які плани щодо їхнього виготовлення?

"Мамай" – це улюблений герой от нашого голови Служби безпеки України Василя Малюка. Тому назва цього великого морського дрона з'явилася не просто так

О.Д.: Так, ми стали одними із перших у світі у їхньому виробництву та експлуатації. Але єдине, що можна сказати, що "Мамай" – це улюблений герой от нашого голови Служби безпеки України Василя Малюка. Тому назва цього великого морського дрона з'явилася не просто так. Цим питанням опікується велика група людей. І наші "Мамаї" будуть бити російський флот і надалі.

І.С.: Чи можна сказати, що ситуація у Чорному морі зараз добре контрольована Україною, і морські дрони – важлива складова цієї безпеки.

О.Д.: І дрони, і допомога Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції були конче необхідні для досягнення ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день на Чорному морі та Кримському півострові.

І.С.: Чи намагається Росія переграти її на свою користь?

О.Д.: Як тільки вони будуть у точці враження, рука не здригнеться, щоб відразу зробити команду пуск. І вони не сховаються. Вони зараз намагаються сховатися десь в Абхазії, яку вони забрали у Грузії. Але ми і там їх дістанемо.

І.С.: Якщо говорити про НАТО, як би ви могли прокоментувати так звані пропозиції щодо вступу України до альянсу частинами?

О.Д.: Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо.

Ще раз наголошую: у нас чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО, а територіальна цілісність Україні визнана всіма цивілізованими країнами світу. Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно.

І.С.: Світ і Україна вступає в Новий рік. Яким він буде для світу та України?

О.Д.: Це буде непростий складний рік. Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом.