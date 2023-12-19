Росія не захистила права цивільних в Україні, заявляє Голова ООН з питань прав людини

Голова ООН з питань прав людини Фолькер Тюрк у вівторок назвав "масштабним провалом", те що Росія не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб в Україні від нападів Росії.

Тюрк заявив, що його офіс підтвердив 10 000 випадків смертей серед цивільного населення з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але справжня кількість, ймовірно, набагато більша.

За його словами, більшість мирних жителів загинули біля лінії фронту в Донецьку, Харкові, Херсоні та Запоріжжі, але також є "значні втрати" через російські ракетні обстріли українських міст.

Я звертаюсь до всіх держав, особливо тих, що мають вплив, закликати до негайних і рішучих заходів з обох сторін — і, зокрема з боку Російської Федерації — для забезпечення того, щоб їхній персонал повністю дотримувався міжнародних норм прав людини та міжнародного гуманітарного права

Тюрк сказав, що його офіс задокументував випадки свавільного затримання та насильницького зникнення в районах, окупованих російськими військами, і що правозахисники ООН не мали доступу до військовополонених, яких там утримували.

"Я звертають до всіх держав, особливо тих, що мають вплив, закликати до негайних і рішучих заходів з обох сторін — і, зокрема з боку Російської Федерації — для забезпечення того, щоб їхній персонал повністю дотримувався міжнародних норм прав людини та міжнародного гуманітарного права", — сказав Тюрк.

"Вони повинні вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути та мінімізувати шкоду цивільному населенню, у тому числі шляхом вибору засобів і методів ведення війни".

У Росії мер Москви заявив у вівторок, що російська ППО збила безпілотник над містом. Повідомлень про жертви чи руйнування не надходило.

Тим часом українські військові заявили у вівторок, що протягом ночі збили два російські безпілотники.

Франція та Велика Британія пообіцяли продовжувати підтримку України під час переговорів міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона в Парижі.

Кемерон заявив, що дві країни продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Я не сумніваюся, що ми можемо переконатися, що Путін програє, і важливо, щоб він програв", — сказав Кемерон.

12-й пакет санкцій, ухвалений Радою Європейського Союзу в понеділок, включає заборону на імпорт і експорт алмазів російського походження.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному відеозверненні в понеділок заявив, що нові санкції ЄС "дійсно зменшать" економічну основу Росії для війни проти його країни.

"Ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами, щоб гарантувати, що санкції, запроваджені Європою, діятимуть у всьому світі", – додав він.

Сполучені Штати планують надати ще один пакет допомоги Україні пізніше в грудні.

Після цього Конгресу потрібно буде схвалити подальшу допомогу, повідомили в Білому домі в понеділок.

"Коли це буде зроблено... ми більше не матимемо можливості поповнювати резерви , і нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань", — заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

В статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.