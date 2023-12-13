Розсекречені дані розвідки США вказують на значні втрати РФ в Україні

ВАШИНГТОН — Нещодавно розсекречені дані розвідки США вказують на те, що Росія зазнала значних втрат у результаті свого майже дворічного вторгнення в Україну, включаючи серйозні невдачі під час останнього наступу.

Дані, які частково були надані Голосу Америки, свідчать, що понад 13 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено після того, як Москва почала жовтневий наступ уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка на сході України.

Розвідка США також вважає, що українські військові знищили або знерухомили понад 220 російських бойових машин, що еквівалентно 6 батальйонам техніки.

"Спроба Росії здійснити наступ не принесла жодних стратегічних здобутків", — заявила Голосу Америки представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон, назвавши втрати росіян "серйозними".

"Але Росія сповнена рішучості просуватися вперед, – додала вона. - Росія, схоже, вірить, що взимку глухий кут на полі бою вичерпає підтримку Заходу для України і зрештою дасть Росії перевагу, незважаючи на втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і обладнання".

Рішення про розсекречення даних розвідки було прийнято у вівторок, коли президент України Володимир Зеленський перебував у Вашингтоні і спілкувався з законодавцями США та президентом США Джо Байденом.

Під час виступу в Університеті національної оборони у Вашингтоні в понеділок Зеленський закликав законодавців США "не зраджувати" українські сили та надавати більше зброї та підтримки, попередивши, що Москва розглядає Україну "лише як сходинку".

"Ми знаємо, що робити, — сказав він. — Ви можете розраховувати на Україну, і ми сподіваємося, що так само зможемо розраховувати на вас".

Білий дім наполягає на тому, щоб законодавці США схвалили понад 61 мільярд доларів додаткового фінансування для Києва до кінця року.

Але деякі законодавці відмовилися від цього, а деякі республіканці наполягають, що будь-яка угода, що передбачає надання Україні більше грошей повинна також включати положення щодо посилення імміграційної політики США та безпеки вздовж південного кордону США з Мексикою.

Однак посадовці Білого дому посилаючись на останні розсекречені дані розвідки, стверджують, що з фінансуванням для України не можна зволікати.

"Україні вдалося зупинити російські війська, але Путін продовжує наказувати своїм військам йти вперед", — каже Голосу Америки високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності через делікатний характер розвідданих і політичних переговорів.

"Надзвичайно важливо продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, щоб захистити себе", – додав чиновник.

Військові та розвідувальні служби США раніше заявляли, що втрати Росії в Україні відкинули її військо на п’ять-десять років назад.

У понеділок Пентагон попередив, що неспроможність підтримати Україну надішле президенту Росії Володимиру Путіну неправильний сигнал.

"Незважаючи на ізоляцію, Путін все ще вірить, що може пережити Україну та Америку", – сказав міністр оборони Ллойд Остін у понеділок, розмовляючи із Зеленським у Національному університеті оборони.

"Якщо ми сьогодні не будемо протистояти агресії Кремля, якщо ми не стримаємо інших потенційних агресорів, ми лише спровокуємо ще більше агресії, більше кровопролиття та більше хаосу", - заявив він.

До написання статті долучилась Петсі Відакусвара.