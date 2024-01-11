Пауз на користь Росії не буде - Зеленський

Одна із "найважливіших" цілей України на 2024 рік – реалізація формули миру, довкола якої уже об’єднались понад 80 країн світу, заявив президент Зеленський за результатами зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом заявив у четвер у Таллінні.

Він зауважив, що Естонія "однією з перших" приєдналась до цієї спільної глобальної роботи, і Україна дуже вдячна їй за це.

Президент Зеленський також наголосив, що припинення вогню у війні Росії проти України не призведе до політичного діалогу, а піде лише на користь Москві, повідомляє агентство Reuters.

Під час пресконференції в Таллінні, Зеленський сказав, що будь-яка пауза призведе до ризику того, що Росія може перегрупуватись і збільшити постачання боєприпасів. "Ми не будемо ризикувати… Пауза не призведе до припинення війни, не призведе до політичного діалогу з Росією чи ще з кимось… І слава богу, що це все вирішується в Україні, і пауз на користь Росії не буде", – сказав він.

Зеленський сказав, що Росія зіткнулася з "дефіцитом" боєприпасів і намагається відновити свої елітні війська, що впливає на її поведінку на полі бою.

Він стверджував, що Росія веде переговори про закупівлю ракет в Ірану і що російські сили отримали більше мільйона боєприпасів з Північної Кореї.

Зеленський відмовився коментувати заяви міністра оборони Італії в середу про те, що настав час для дипломатії в конфлікті. "У мене ніколи не було таких переговорів з Італією на будь-якому рівні, тому мені важко коментувати", - сказав він.

Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс заявив, що допомога Україні з боку Естонії до 2027 року становитиме 1,2 млрд євро.

"Ми вже надали підтримку України на близько 85 млрд євро. Довгостроковий внесок Естонії від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 млрд євро. Україна потребує більшого та кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні», – заявив президент Естонії на пресконференції в Таллінні після переговорів із Зеленським.

Він зазначив, що підтримка з боку Естонії триватиме, поки триває війна, і нагадав, що Таллінн протягом 2024–2027 років для підтримки оборони України буде надавати 0,25% оборонного бюджету країни.

"Довготривалий мир вимагає довгострокових інвестицій у нашу обороноздатність. Потрібно нарощувати спроможність європейського оборонного комплексу, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, не завтра, а вже сьогодні. Наші тверді дії мають запобігти будь-яким подальшим агресивним війнам у Європі", - цитує президента Каріса видання The Guardian.

Він також нагадав союзникам, що Росія воює не лише проти України, але і проти усього демократичного світу і закликав до збільшення військової допомоги Україні.

"Ми не повинні вводити обмеження щодо зброї, яку ми надаємо Україні. Наше звернення до всіх союзників: ми повинні значно більше сприяти обороні. Росія та інші авторитарні режими загрожують нашим спільним цінностям і безпеці. Росія хоче не лише завоювати Україну. З іншими диктаторами вона кинула виклик демократичному світу. Використовуючи зброю, отриману від Північної Кореї та інших державних акторів, Путін також бореться з ними", - заявив президент.

За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює пропозиції щодо шляхів використання російських активів.

Після відвідин Литви президент України 11 січня прибув з візитом до столиці Естонії – Таллінна. Відомо, що разом із Зеленським до Таллінна прибув і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше, 10 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви Вільнюса з візитом, про який заздалегідь не оголошувалося.

"Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні (10 січня – ред.) – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – написав глава держави в Телеграмі.