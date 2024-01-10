"Будемо з Україною до перемоги". Зеленський в Литві домовився про спільне виробництво зброї проти дронів

Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро, до якого увійшли боєприпаси та бронетранспортери M577. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Вільнюса президента України Володимира Зеленського.

“Володимир Зеленський є символом українського протистояння російській агресії та героїчної боротьби за свободу. Ми віримо у перемогу України й будемо продовжувати підтримувати вас", - написав Науседа у мережі Х (у минулому Twitter) і додав українською "Дорогі брати, ми з вами”.

“Це найкраща інвестиція в нашу свободу!” – написало про новий пакет допомоги посольство Литви у Швеції.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас розписав цю допомогу таким чином: “Понад 22 мільйони євро військової допомоги цього місяця. 15 мільйонів євро - коаліції з розмінування для допомоги Україні (яку ініціювали разом із 16-ма іншими країнами), і для обладнання цього року. Будьте з Україною та надавайте безперервну підтримку”.

Раніше більшість союзників заявляли, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Нині ж кілька офіційних осіб з країн Балтії заявили, що будуть стояти з Україною "до перемоги".

“Вам завжди раді у Литві, пане президенте Зеленський! Ми будемо з Україною до перемоги, чого б це не коштувало”, - заявив у середу, 10 січня, міністр закордонних справ Литви Габреліус Ландсбергіс.

Сам Зеленський по завершенню зустрічей з офіційними особами Литви написав у соцмережах, що обговорив з литовськими колегами ситуацію на полі бою, “зброю, техніку, підготовку особового складу та лідерство Литви в коаліції з розмінування”.

Президент України також наголосив, що Україна наразі найбільше потребує систем ППО. “Нам дуже не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони”, – сказав Зеленський і додав, що це “те, що нам найбільше потрібно”.

У мережі Х Володимир Зеленський повідомив, що у Литві домовився та підписав документи про спільне виробництво з Литвою протидронного обладнання. Він не уточнив, в якій країні базуватиметься це виробництво. Як очікується, подібні домовленості підпишуть і в інших країнах Балтії.

Президент України в Литві наголосив на єдності з союзниками в організаціях, до яких прагне Україна.

“Єдність робить наш континент глобальним захисником свободи. Тільки з Україною ця єдність буде повною. З Україною як членом Євросоюзу, НАТО і в мирі. Ми всі знаємо, які кроки потрібно зробити. Ми всі усвідомлюємо, що можемо втратити і що можемо отримати. Ми всі знаємо день, якого ми чекаємо. І ми повинні виконати свою роботу. Ми повинні перемогти”, - написав президент Зеленський у мережі Х.

Після відвідування Вільнюса президент України вирушив у Ригу та в Таллінн, столиці Латвії та Естонії.

“Литва, Латвія та Естонія знають, що поразка Росії є вирішальною для міцного та справедливого миру в Європі. Слава Україні”, - написала посолка Латвії у Литві Солвейга Сілкална.

Президент Естонії Алар Каріс у середу заявив: “Велике задоволення – приймати президента України Зеленського у Таллінні. Ми будемо продовжувати працювати разом до перемоги”.

“Демократичні країни зробили багато, щоб допомогти Україні, але нам потрібно робити більше разом, щоб Україна перемогла, а агресор зазнав поразки”, – заявив президент Естонії Каріс. “Тоді буде надія, що це залишиться останньою військовою агресією в Європі, де хтось хоче диктувати сусіду, який політичний вибір зробити, за допомогою ракет, безпілотників і гармат”, – сказав він.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у мережі Х також написала, що країни Балтії вірять в перемогу України.

“Це буде велика честь – привітати Володимира Зеленського у Таллінні. Естонія вірить у перемогу України. Для перемоги ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки довго, скільки буде потрібно, і, що не менш важливо, стільки багато, скільки буде необхідно”.