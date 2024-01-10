Ми перебуваємо у стані війни – президент Еквадору

Понад 130 тюремних охоронців та інших співробітників утримують в заручниках у щонайменше п’яти в’язницях навколо Еквадору. Країну останніми днями охопила хвиля насильства, яку президент Даніель Нобоа назвав війною.

Президент Еквадору Нобоа, який пообіцяв розв’язати зростаючу проблему безпеки, спричинену ростом груп наркоторговців, що транспортують кокаїн через Еквадор. У вівторок Нобоа назвав 22 банди терористичними організаціями та оголосив їх офіційними військовими цілями.

"Ми перебуваємо у стані війни, і не можемо відступити перед обличчям цих терористичних груп", — сказав Нобоа радіостанції Canela Radio.

На вихідних з в’язниці втік ватажок банди Los Choneros Адольфо Масіас. Відтак, вранці наступного дня почалось захоплення заручників у в’язницях. У відповідь на це президент Нобоа оголосив в країні 60-денний надзвичайний стан.

У вівторок по всій країні пролунала серія вибухів. У той же день озброєні люди захопили телевізійну станцію TC Televisión у місті Гуаякіль в прямому ефірі.

Уряд заявив, що ці насильницькі дії є реакцією на план Нобоа побудувати нову в'язницю суворого режиму для лідерів банд.

США засудили насильство в Еквадорі.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні злочинні напади озброєних груп в Еквадорі на приватні, державні та державні установи. Ми прагнемо підтримувати безпеку та процвітання еквадорців і зміцнювати співпрацю з партнерами, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності", - написав в соцмережі Х радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє Радіо Свобода, Міністерство закордонних справ 10 січня оприлюднило рекомендації для громадян України щодо поїздок до Еквадору через погіршення безпекової ситуації.

"МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", – йдеться в повідомленні.

Президент Нобоа заявив, що цього тижня країна почне депортувати іноземних ув'язнених, особливо колумбійців, щоб зменшити кількість ув'язнених і витрати.

У в'язницях Еквадору, за словами президента, перебуває близько 1500 колумбійців, в'язні з Колумбії, Перу та Венесуели складають 90% ув'язнених іноземців.

Колумбія, як і багато латиноамериканських країн, висловила свою підтримку уряду Еквадору і заявила в середу, що посилить військову присутність і контроль уздовж майже 600-кілометрового спільного кордону.

Міністерство закордонних справ Колумбії не відразу відповіло на запити про коментарі щодо плану депортації Нобоа.

Законодавці у вівторок висловили підтримку збройним силам і підтримали зусилля президента. Нобоа має коаліцію більшості в місцевому Конгресі після того, як його партія об’єдналася з лівим рухом колишнього президента Рафаеля Корреа та з Християнською партією.

Поліція повідомила, що з понеділка у відповідь на інциденти, включаючи захоплення телевізійної станції, було заарештовано 70 осіб.

Четверо поліцейських, які, за словами влади, були викрадені злочинцями в період з понеділка по вівторок, досі знаходяться під вартою. Троє інших офіцерів були звільнені пізно у вівторок.

До середи ранку в найбільшому місті країни Гуаякілі тривало насильство. Поліція наразі ідентифікує три тіла, знайдені в спаленій машині на південь від міста вночі. Двоє поліцейських були вбиті озброєними людьми у вівторок у провінції Гуаяс, де розташований Гуаякіль.

Школи по всій країні закриті, заняття проходять віртуально. Мешканці кажуть, що це схоже на повернення до карантину через пандемію.