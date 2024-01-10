Більшість росіян підтримують війну Росії проти України – опитування

Більшість росіян (63%) підтримують війну Росії проти України, згідно з опитуванням, оприлюдненим Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету (Norc).

64% росіян бачать війну Росії проти України як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом. Серед тих, хто підтримує війну, 19% головним обґрунтуванням називають захист країни від Сполучених Штатів і НАТО. Разом з тим 94% опитаних відчувають принаймні помірний рівень гордості за свою російську ідентичність, а 62% вважають, що до Росії несправедливо ставляться на світовій арені.

Водночас за результатами іншого опитування, опублікованого у листопаді центром "Левада", 74% росіян підтримують дії російських військових сил в Україні. Більшість опитаних вважають, що так зване "СВО" проходить успішно.

За даними опитування Norc, 67% відсотків росіян схвалюють те, як Путін веде зовнішню політику. Дві третини громадян кажуть, що вони планують проголосувати або схиляються до голосування за Путіна на президентських виборах 2024 року.

Опитування Norc було проведено російською мовою серед 1046 респондентів з 13 по 21 листопада 2023 року по всій території Росії та в тимчасово окупованому Росією Криму.