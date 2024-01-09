Дві складові необхідні, щоб завершити війну, назвали аналітики у Вашингтоні

Відомі американські експерти, яких зібрав для дискусії у Вашингтоні аналітичний центр "Атлантична рада" 9 січня погоджуються, що формулювання про перехід війни у “глухий кут” подекуди використовується як “аргумент проти подальшої підтримки Заходом України та підштовхнуло до розмов про необхідність переговорів із Кремлем”.

Крім того аналітики говорили про те, що потрібно Україні для успіху у 2024 році та як протистояти наративу ЗМІ про “невдалий контрнаступ”, а також як західним союзникам України найкраще підтримувати міжнародну підтримку України проти “постійно агресивного Кремля”.

А колишній посол США в Україні Джон Гербст назвав дві складові, необхідні, щоб забезпечити тривалий мир - це дати ЗСУ всю зброю, необхідну, щоб вигнати росіян з України. А друге - гарантувати безпеку України через її членство в НАТО.

Прихильники “повільної допомоги” для “виснаження Росії” повинні негайно змінити своє ставлення, каже Коффі

Потрібно дати Україні зброю, якої вона потребує, погоджуються експерти. Аналітик Гудзонського Інституту Люк Коффі вважає:

“Затягування війни грає на користь Росії та збільшує страждання українського народу. Ось чому услід за генералом Брідлавом [американський генерал у відставці Філіп Брідлав] я б сказав, що ми повинні дати українцям те, що їм потрібно для перемоги, а не лише для виживання”.

З 2014 року було вже понад 200 раундів мирних переговорів, і щоразу домовленості були порушені росіянами.

Коффі наполягає: “Якщо хтось свідомо провадить цю політику “повільної допомоги”, що тільки затягує війну, ніби-то з метою виснаження Росії, то вони повинні негайно змінити своє ставлення”.

За словами експерта, думка, що Путін готовий сісти за стіл переговорів – це лише видавання бажаного за дійсне. Коффі нагадав, що з 2014 року було вже понад 200 раундів мирних переговорів, понад 20 спроб припинення вогню протягом цього часу, і кожен з них був порушеним росіянами.

“Тому безнадійно наївно думати, що на цьому етапі конфлікту ми можемо сподіватися на врегулювання шляхом переговорів”, – упевнений аналітик.

Дві речі, необхідні для завершення війни

Натомість колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст озвучив власний погляд на шлях до завершення війни:

“Я вважаю, що єдиний спосіб покласти край цій війні – це переконатися, що Україна перемогла. Оскільки будь-що менше може призвести лише до тимчасового припинення вогню. А згодом Москва повернеться за більшою частиною України, щоб остаточно підкорити її”.

Це просто наївно - думати, що перемир'я з Росією можливе.

Наразі це просто наївно, вважає Гербст, думати, що перемир'я з Росією можливе.

“Шлях до досягнення справжнього миру, – каже дипломат. – Це спочатку дати Україні всю зброю, необхідну їм для того, щоб вигнати росіян з України. І друга складова – це безпека України через її членство в НАТО. Ці речі працюють разом”.

Гербст наголосив: найважливіше на цей момент – це зброя і дипломатична підтримка, яка цю зброю забезпечує.

Це, вважає Гербст, гарантуватиме забезпечення американських інтересів у Європі та матиме позитивні наслідки у всьому світі.

Тезу “стільки, скільки потрібно” треба продовжити словами “щоб повністю вигнати російські війська з України”

Американський генерал у відставці Філіп Брідлав зі свого боку зауважив, що у США бракує чітко окресленої публічно оголошеної декларативної політики щодо цілей в Україні.

“Ми весь час використовуємо ці незавершені речення, – каже Брідлав. – Ми говоримо, що будемо підтримувати “стільки, скільки потрібно”, але ми повинні продовжити це твердження. “Стільки, скільки потрібно для того, щоб повністю вигнати російські війська з України та повернути Україні всі суверенні українські землі”.

Брідлав також наголосив, що амбіції президента Росії Володимира Путіна “набагато більші за Україну” – з огляду на його заяви, а також дії, зокрема у Грузії та Молдові.

Протиповітряна оборона для НАТО замість "магічної" 5-ї статті

Люк Коффі також висловив переконання, що країнам НАТО слід зробити більш активні кроки щодо посилення можливостей протиповітряної оборони вздовж прикордонних територій з Україною.

“І ще краще – ми повинні дати українцям більше засобів протиповітряної оборони, щоб вони могли масово збивати ці кляті ракети ще до того, як вони наблизиться до території НАТО”, – каже експерт.

Він додав, що так звану “п’яту статтю НАТО” люди схильні наділяти мало не магічним ефектом, порогом, за яким настала б третя світова війна.

Насправді, каже він, п’ята стаття – це політичне рішення і “будь-що може бути розцінене як напад”, якщо лідери НАТО проголосують за це. Тому важливими є дії на випередження, а саме зміцнення протиповітряної оборони.

Учасники дискусії наголосили, що навіть в умовах, коли сухопутний контрнаступ України сповільнився, бої не уповільнилися.