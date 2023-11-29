Мир з Путіним зараз означає війну пізніше – колишні американські дипломати

Україна воює заради встановлення тривалого миру, а не заради відтермінування наступного нападу Росії, а у разі, якщо в процесі перемовин буде припинення вогню – Путін використає цю перерву, щоб відновити свою армію та почати ще одне вторгнення. Так думку висловили автори видання Bulwark у матеріалі, присвяченому перспективам встановлення миру в Україні.

Співавтори статті, колишні дипломати – Девід Креймер, Джон Гербст, Білл Тейлор, закликають Конгрес ухвалити пакет допомоги для України, який надасть Києву потрібні ресурси на наступний рік.

“Виграти” відрізняється від “не програти” – означає вигнати всі російські окупаційні та загарбницькі сили з української території, змусити Росію виплатити компенсацію за завдану нею шкоду та притягнути Путіна та інших до відповідальності за звірства, які вони вчинили”

За словами авторів, тільки перемога України може запобігти поширенню війни Путіна та стримати інших потенційних агресорів.

“Єдиний спосіб запобігти ширшій війні – забезпечити Україну всім необхідним для перемоги. “Виграти” відрізняється від “не програти” – означає вигнати всі російські окупаційні та загарбницькі сили з української території, змусити Росію виплатити компенсацію за завдану нею шкоду та притягнути Путіна та інших до відповідальності за звірства, які вони вчинили”, – наголошують автори матеріалу.

Колишні дипломати – автори публікації, переконані – якби Сполучені Штати надали зброю, про яку просила Україна, раніше, війна виглядала б зовсім інакше, ніж зараз.

Вони підкреслюють – Україна здобула великі перемоги без жодної авіаційної підтримки, F-16 прибудуть тільки наступного року і в невеликій кількості, лише нещодавно Україна отримала ракети великої дальності, які були їй потрібні з першого дня війни, а поставки боєприпасів значно скоротились.

“Виграти” відрізняється від “не програти” – означає вигнати всі російські окупаційні та загарбницькі сили з української території

“Якби ми забезпечили Україну достатньою кількістю зброї, як-от ATACMS радіусом дії 190 миль, F-16 та обладнанням для радіоелектронної боротьби, цьогорічний наземний наступ, найімовірніше, досяг би більш ніж скромного успіху”, – йдеться у публікації.

Крім того, за їхніми словами потрібно посилити режим санкцій щодо Росії і ввести вторинні санкції. Європейський Союз має у прискореному режимі надати членство Україні, також потрібно підготуватись до запрошення України до НАТО на саміті наступного літа у Вашингтоні – вважають автори.

Ексдипломати наголошують, що США мають нарощувати поставки зброї та технологій, які потрібні Україні. “Ніхто не прагне, щоб війна закінчилася раніше, більше ніж українці, адже вони воюють, страждають і гинуть. Але вони хочуть, щоб війна закінчилася перемогою, і щоб Росія більше не становила загрози”, – мовиться у статті.

Цього тижня міністри закордонних справ країн НАТО заявили на саміті в Брюсселі, що країни альянсу й надалі підтримують Україну в її захисті від російської агресії.

Керівниця німецької дипломатії Анналена Бербок заявила, що важливо, щоб Німеччина та інші західні союзники в НАТО та ЄС продовжували збільшувати підтримку України. Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс зауважив, що вирішувати стратегію України щодо перемоги над Росією може лише Київ. Головний дипломат Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що Україні потрібно більше "ракет великої дальності, щоб вони могли перешкоджати матеріально-технічним можливостям Росії".

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