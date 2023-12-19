Еквадор вивчатиме досвід української "Дії"

Еквадор приєднався до групи країн, які співпрацюватимуть з Агенцією міжнародного розвитку США USAID та урядом України над розвитком електронного урядування, повідомили в американському відомстві.

Українці не лише захищають майбутнє демократії, а також несуть демократію у майбутнє

У відеозверненні адміністраторка USAID Саманта Пауер назвала український електронний додаток "Дія" "історією успіху", яка показує, що "українці не лише захищають майбутнє демократії, а також несуть демократію у майбутнє".

"Дія показує демократіям всюди, як ми можемо застосовувати технології для надання життєво важливих послуг більш рівноправно і більш ефективно ніж будь-коли і таким чином зменшити можливості для корупції і більше з'єднати уряд з громадянами", - сказала Пауер, звертаючись до учасників Саміту "Дії" в Києві.



Під час саміту посолка США в Україні Бріджит Брінк також оголосила про розширення роботи USAID в Україні, зокрема в створенні "цифрових екосистем та підтримки економічного зростання, прозорого відновлення та е-послуг для громадян та бізнесу, який підтримує антикорупційні заходи", повідомили в USAID.

У відомстві підкреслили, що електронний доступ до державних послуг став ще важливішим, "після повномасштабного вторгнення Росії до України і "Дію" також застосовували, щоб підтримати тимчасово переміщених українців та тих, на кого вплинула війна".