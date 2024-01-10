Президент Зеленський відвідує Литву, Естонію і Латвію

Український президент Володимир Зеленський у середу 10 січня прибув до Вільнюса, розпочавши поїздку до Литви, Естонії і Латвії, балтійських країн - членів Європейського Союзу і НАТО, які виявилися серед найтвердіших міжнародних союзників України в умовах російської агресії.

Зеленський повідомив, що головними темами його переговорів у Вільнюсі, Таллінні та Ризі будуть: «Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби) і дронів, подальша координація європейської підтримки».

«І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», - підкреслив український президент у дописі в X.

Візит українського керівника відбувається в день засідання в Брюсселі Ради Україна - НАТО, де очікують, що українська сторона закличе партнерів збільшити постачання зброї і зокрема засобів протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські бомбардувальні рейди на українські міста.

Країни Європейського Союзу зараз готуються до позачергового саміту 1 лютого, на якому знову розглядатимуть питання кількарічної програми допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

На минулому саміті ЄС у січні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заблокував рішення про ту програму, але європейські керівники наполягають на потребі її схвалення.

Україна минулого року стала кандидатом на вступ в ЄС і очікує, що цього року розпочне процес переговорів про український вступ в організацію.

Країни Балтії ще раніше заявили, що підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.