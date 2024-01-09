"Золоте серце". Цю відзнаку від президента України отримав американець, який проєктує українську символіку на російські посольства

Американський активіст, який організовує антиросійські лазерні шоу у США та країнах Європи, Бенджамін Віттес отримав відзнаку президента України "Золоте серце", йдеться в указі президента України.

В указі зазначається, що Віттеса нагороджено "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі".

Віттес, який ж також старшим науковим співробітником американського Інституту Брукінгса та директором із досліджень публічного права Гарвардської школи права, коментуючи нагороду на своїй сторінці у Facebook, пояснив, чому вирішив влаштовувати лазерні проєкції на стінах посольства Росії у Вашингтоні, а потім і в інших містах.

Він каже, що "диктатори не можуть терпіти, коли їх не сприймають серйозно, вони ненавидять, коли з них знущаються..."

Віттес зазначив, що про відзнаку від президента Зеленського йому повідомили в посольстві України у США, і наголосив, що це його "невимовно зворушило".

"Коли я розпочав усю цю діяльність, яка, мʼяко кажучи, досить далека від моєї звичної професійної діяльності - визнання цих витівок, а тим паче офіційне визнання на президентському рівні, було найменшим, про що я думав", – зізнається він.

Віттес пояснив, що влаштовує лазерні акції також через особисте почуття гніву, через бажання нагадувати людям про Україну у Вашингтоні та інших містах, але також і для того, щоб підтримати українців.

"Російська реакція на мої маленькі витівки привернули увагу до цього питання. Суть була в тому, щоб засмутити тих, хто почувається комфортно, та втішати тих, хто страждає. Росіяни це ненавиділи, а українці сприйняли як підбадьорення, і цього було – і є – достатньо", - прокоментував Віттес.

Американець розпочав свої проєкційні акції у березні 2022 року, назвавши їх "спеціальною проєкційною операцією", за аналогією з російським формулюванням для війни проти України, яку вони вже майже два роки називають «спеціальною військовою операцією».

Відтоді Бенджамін приходить із лазерними проєкторами до посольства Росії у Вашингтоні та будинку російського посла двічі-тричі на місяць у різну погоду.

В інтервʼю Голосу Америки Віттес розповів, що змусив росіян оборонятися. Після першої ж його акції в посольстві купили кілька проєкторів із російськими символами війни проти України.

"Вони завжди світять власними прожекторами, щоб спробувати "заглушити" зображення. Вони світять прожекторами букви Z і V щоразу, коли я проєктую. Іноді вони відправляють людей через вулицю, щоб спробувати заблокувати наші проєкції. І вони зазвичай дзвонять правоохоронцям, щоб спробувати нас заарештувати”, – розповів Бенджамін Віттес.

Проте він швидко навчився пересувати українські прапори, тризуби та інші зображення так, щоб їх не вдалося зіпсувати.

Бенджамін розповів, що найбільше працівники посольства РФ дуже не люблять, коли він проєктує карту всієї України:

"Вони ненавидять, справді ненавидять символи, які не відображають ставлення до них як до законних гравців. Вони хочуть, щоб їх сприймали як нормальну країну, яка просто поводиться як інші нормальні великі держави".

І хоча Віттес переконаний, що своїми інсталяціями дуже дратує представників посольства Росії, він розповів, що робить це передусім для американців:

"Живучи у Вашингтоні, дуже легко забути, що зараз відбувається геноцид. Що більше і частіше ви змушуєте людей просто задуматися про це, навіть, якщо лише на секунду, – це мета. І якщо це їх (працівників посольства РФ - ред.) турбує, і змушує їх купувати прожектори Z та прожектори V – це чудово. І якщо від цього люди в Україні почуваються краще – це чудово. Але зрештою, для чого це насправді, – не дати американцям втомитися від війни. І нагадати, що в ній залучені реальні люди".

Також Бенджамін Віттес влаштовував проєкції біля російських посольств у карїнах Європи та біля будівлі Капітолія, закликаючи Конгрес США ухвалити необхідний пакет допомоги для України.

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