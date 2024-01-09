Білий дім: Росія знову використала ракети з КНДР для ударів по Україні

Під час обстрілів 6-го січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по українській території. Про це на брифінгу у вівторок, 9 січня, заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він нагадав, що у США минулого тижня повідомляли про перші запуски Росією ракет, поставлених із КНДР. Їх, за даними США, російські війська застосували під час повітряної атаки по Україні 30-го грудня, також близько десяти північнокорейських ракет випустили 2-го січня під час обстрілів Запоріжжя, Києва, Харкова та інших міст.

"6-го січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що щонайменше одна з них влучила по Харкову", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Росія змушена шукати військове обладнання у спільників через санкції та обмеженням експорту.

"Однією з таких держав є Північна Корея. І як я повідомляв минулого тижня, Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки і кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія розгорнула ці ракети проти України", – пояснив Кірбі.

Координатор Ради національної безпеки США повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен приєднався до спільної заяви міністрів закордонних справ 47-ми країн, яка засуджує закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цього озброєння проти України.

"Як чітко зазначено в заяві, передача цього озброєння посилює страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження, і наш уряд спільно рішуче виступає проти цих постачань зброї між КНДР та Росією", – додав Кірбі.

Він наголосив, що отримання Росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН, і в середу, 10-го січня, США разом із союзниками порушать питання "про ці угоди щодо озброєння на Раді Безпеки ООН". Вони, за словами Кірбі, знову вимагатимуть притягнути Росію до відповідальності "за порушення міжнародних зобов’язань, які вона підписала".

"Ми також продовжимо вводити санкції проти тих, хто працює, аби сприяти передачам такого озброєння, і оприлюднювати інформацію, що викриває ці угоди зі зброєю", – сказав Кірбі.

У середу, 10-го січня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з Північної Кореї у війні з Україною.

Вперше офіційно про те, що Росія, обстрілюючи Харків, могла використати балістичну ракету КН-23, виробництва Північної Кореї, представники українських слідчих органів повідомили 6-го січня, надавши докази уламків.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ексклюзивному коментарі Голосу Америки заявив, що під час атаки 2-го січня у місто влучив нетиповий "Іскандер". Під час більш детального огляду стало зрозуміло, що за зовнішніми ознаками ракета відрізняється від класичного "Іскандера", і українські експерти припускають, що йдеться про північнокорейську ракету.

Дивіться також: