Єнс Столтенберг переконаний, що США затвердять пакет допомоги Україні, а також залишаться в НАТО, навіть за перемоги Трампа

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний - США затвердять пакет допомоги для України. Про це він заявив у Давосі у вівторок, відповідаючи на питання CNN.

"США надали величезний обсяг військової підтримки Україні разом з європейськими союзниками. Так. Я бачу певні розбіжності, але я переконаний, що Конгрес США узгодить пакет для України", - заявив Столтенберг.

Посадовець висловив сподівання, що Конгрес прийме рішення найближчим часом, але вказав, що союзники не припинили надавати допомогу Україні, зокрема він відзначив нові оголошення про пакети допомоги від Великої Британії та Німеччини.

Відповідаючи на питання про те, як можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США може позначитись на Альянсі, Столтенберг вказав як в коментарі CNN, так і в коментарі Bloomberg TV, що НАТО не мають позиції щодо виборів лідерів у країнах Альянсу, але висловив впевненість, що за будь-яких результатів виборів, "США залишаться відданим членом Альянсу".

Членство в НАТО відповідає безпековим інтересам США і його підтримують обидві провідні американські партії, каже Столтенберг і в коментарі для Bloomberg додає: "В інтересах Сполучених Штатів мати 30 друзів та союзників".

В розмові з CNN він згадав, що основною критикою з боку адміністрації Трампа за часів його президентства було те, що союзники по НАТО недостатньо фінансують оборону і в цій сфері, відзначив посадовець, європейські країни збільшили фінансування.