Трамп виграв республіканську номінацію в штаті Айова. Репортаж Голосу Америки з виборчої дільниці

Республіканські виборці штату Айова у понеділок, 15 січня, вибрали свого кандидата від партії на вибори президента США 2024 року. Ним став колишній президент Дональд Трамп, який значно випередив своїх головних конкурентів Рона Десантіса та Ніккі Гейлі.

Знімальна група Української служби Голосу Америки кілька днів працювала у Де-Мойні, столиці штату Айова, де мала нагоду прослідкувати за проведенням так званого “кокусу”, або партійних виборів, на одній з дільниць у містечку Урбандейл, та поспілкуватися з його учасниками.

Попри 20-градусний мороз й кучугури снігу, очікування відносно невеликої явки не справдилися, адже значна кількість виборців прийшла проголосувати за свого кандидата.

За організацію процесу виборів відповідають волонтери. За словами капітана дільниці Девіда Керда, найголовніше завдання полягає у тому, щоб переконатися, що вибори - чесні для усіх кандидатів. Також важливо організувати волонтерів, яких на цій дільниці було близько 14. Вони реєстрували виборців та роздавали їм бюлетені.

Я міцно вірю в те, що політик має заслужити мій голос

Серед волонтерів є також капітани, які представляють кожного кандидата та агітують за нього впродовж вечора. Одна з волонтерок Кім Борчерс переконувала виборців голосувати за Ніккі Гейлі, приїхавши заради цього з іншого штату - Канзасу.

“Я проїхала на машині через штормовий сніг, аби бути тут. Я буду відвертою з вами, я не одразу підтримувала Ніккі Гейлі. У мене був інший кандидат. Але я міцно вірю в те, що політик має заслужити мій голос. Я спостерігала за нею минулі кілька місяців, і вона його заслужила”, - зазначила Борчерс.

“Кажуть, що у багатьох випадках люди приходять сюди, і не впевнені, за кого голосуватимуть. Тому ці маленькі дво- три- чи п’ятихвилинні розмови можуть підштовхнути виборця у бік вашого кандидата”, - каже вона.

Майкл Барт, капітан підтримки Рона Десантіса, зауважив, що це перший кандидат, якого він не соромиться підтримувати публічно.

“Я закликаю подивитися за межі хаосу, за межі божевілля кокусів і кампаній, і поглянути на кваліфікації, подумати про те, кого ми хочемо бачити своїм лідером на наступні 4 чи 8 років. Рон Десантіс досвідчений, його дії збігаються зі словами. І я виріс з уявленням, що це ті речі, які ми хочемо бачити у наших політиках”, - зазначив Барт.

Я голосую за Ніккі Гейлі цього разу, щоби Трамп навіть не зміг брати участі у перегонах

За правилами охочі в Айові можуть зареєструватися як нові виборці або змінити партійну приналежність безпосередньо у день кокусів. Цю можливість використав демократ Кейсі Оконелл, який змінив свою партійну приналежність, щоб, за його словами “врятувати демократію”.

“Я голосую за Ніккі Гейлі цього разу, щоби Трамп навіть не зміг брати участі у перегонах”, - пояснив Оконелл.

Рівно о сьомій годині молитвою і присягою на вірність прапору США почалося зібрання сусідів-однопартійців - кокус. Спершу промови на підтримку своїх кандидатів виголосили капітани.

В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа, будь ласка, в ім’я Бога, зробіть Дональда Трампа лідером нашої країни знову. Амінь

Оскільки від Дональда Трампа не було промовця, на його підтримку виступив прихильник із залу, закінчивши свій виступ політичною молитвою: “В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа, будь ласка, в ім’я Бога, зробіть Дональда Трампа лідером нашої країни знову. Амінь”.

Після промов відбулося голосування, під час якого виборці мали написати на бюлетенях імена кандидатів і скласти їх у кошик. По тому волонтерська рахункова комісія і спостерігачі залишили залу для підрахунку голосів.

Результат голосування на дільниці в Урбандейлі саме на цій дільниці виявився неочікуваним, адже тут переміг Рон Десантіс, який отримав 75 голосів. Натомість Дональд Трамп опинився на другому місці з 52 голосами. За ним слідували Ніккі Гейлі – 46 голосів, та Вівек Рамасвамі – 21 голос.

Водночас загально по штату Дональд Трамп здобув перемогу, отримавши понад 50% підтримки. Відповідаючи на питання Голосу Америки, чи підтримають вони Дональда Трампа, якщо він стане єдиним кандидатом від партії, республіканці в Урбандейлі, які за нього не голосували, розбіглися у своїх думках.

Кім Борчерс, капітанка на підтримку Ніккі Гейлі, відповіла: “Абсолютно. Я перш за все республіканка. І будь-що краще, ніж демократична адміністрація”.

Натомість інші були більш скептично налаштовані щодо колишнього президента.

Один з виборців, на ім'я Кент, зауважив, що його турбує характер Трампа. “Так. Його характер. Певно характер, ніж будь-що інше. Я б хотів мати гарні відносини з іншими країнами і їхніми лідерами”, - сказав він.

На думку Діна Тітера, який голосував за Десантіса, преса не залишить Трампа настільки, щоб він міг проводити виборчу кампанію.

Я вважаю, що він [Трамп] - дуже погана людина

Майкл Барт, який голосував за Десантіса, воліє почекати, адже Трамп не є його улюбленим кандидатом. І хоч Майкл виступив проти додаткових чотирьох років адміністрації Байдена, він також зауважив, що “поки є вибір, я маю багато причин не голосувати за Трампа”.

Натомість Кейті, яка голосувала за Ніккі Гейлі, голосуватиме за Джо Байдена, якщо Трамп стане республіканським кандидатом.

“Я вважаю, що він - дуже погана людина”, - додала вона.