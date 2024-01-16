Байден обговорить допомогу Україні з лідерами Конгресу 17 січня

У середу, 17 січня, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Сенату, Палати представників, і керівниками ключових комітетів Конгресу, щоб обговорити пакет із національної безпеки США, який містить, зокрема, додаткові кошти для України. Про це на брифінгу 16 січня повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що зустріч відбудеться в Білому домі для того, "щоб обговорити дуже важливий запит, який президент зробив кілька місяців тому".

"Цей запит, очевидно, продовжує залишатися пріоритетом, включно зі шляхами захисту нашого кордону, включно з тим, щоб допомогти Україні захиститися від тиранії Путіна", - сказала Карін Жан-П’єр.

На запитання журналістів про те, чи просунулися законодавці та адміністрація президента в питаннях довкола розбіжностей щодо міграційної політики, речниця Білого дому зауважила, що "переговори ще тривають".

"Хоча завтра президент має цю справді важливу зустріч, перемовини щодо двопартійної угоди щодо кордону, включаючи фінансування та політику, ще тривають. Ми віримо, що вони рухаються у правильному напрямку, правильним шляхом", - зауважила речниця Білого дому.

Карін Жан-П’єр вкотре наголосила, що адміністрація президента США закликає Конгрес діяти швидко: "Це стосується охорони нашого кордону. Це стосується нашої національної безпеки, і наслідки бездіяльності Конгресу будуть серйозними".

Пакет із нацбезпеки, на ухваленні якого наполягає адміністрація президента США, передбачає понад 61 млрд доларів для України, також військову допомогу Ізраїлю, індійсько-тихоокеанським партнерам, а також заходи щодо фінансування безпеки кордону США з Мексикою.

Джо Байден спрямував цей запит до Конгресу ще у жовтні. Втім американським законодавцям не вдалося домовитися щодо запиту президента через розбіжності в питанні міграційної політики.

Республіканці вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США і наполягають на внесенні змін до міграційного законодавства, зокрема, домагаються підвищення вимог до шукачів прихистку у США, пов'язуючи виконання цих вимог із допомогою Києву.

У Сенаті республіканці вимагали, щоб фінансування супроводжувалося значними змінами правил імміграційної політики.

"Ставки досить високі, - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл 9 січня. - Ми можемо досягти найбільш значущого прогресу в безпеці кордонів за покоління".

Тим часом у Палаті представників консерватори критикують будь-які пропозиції, відмінні від правил імміграційної політики, які вони підтримали під час внутрішньопартійного голосування минулого року.

Деякі члени Палати представників, які підтримують Дональда Трампа, колишнього президента та нинішнього лідера серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, припустили, що вони не підтримають жодну двопартійну пропозицію - незалежно від її суті - якщо це означає, що Байден підпише законопроєкт щодо кордону у рік виборів.

Тим часом конгресмени-демократи вважають занадто жорсткими зміни до імміграційної політики, які республіканці хочуть включити до законопроєкту про допомогу Україні. Як писало видання The Hill, демократи вказали, що не підтримають спорудження майже 1,5 тисячі кілометрів стіни на кордоні з Мексикою.

Видання наводить слова конгресмена-демократа Рауля Грихалви, який вважає ініціативу республіканців щодо стіни політично вмотивованою.

"Ця стіна завжди була політичним символом для республіканців і так триває, - каже Грихалва. - Той факт, що це провал, який коштує грошей - втрати грошей - як видається, неважливий".

Білий дім постійно закликає Конгрес схвалити додаткову допомогу Україні, попереджаючи, що США не можуть відправляти більше значних обсягів військового обладнання без такого схвалення.

Адміністрація президента США Джо Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році набір американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії.

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