Урядові установи Вашингтона закрито через сніг і вітер. Проукраїнський щоденний мітинг, втім, триває

Офіси федерального уряду в американській столиці, Вашингтоні, округ Колумбія, 16 січня закриті до подальших повідомлень. Як і школи, більшість урядових установ, частина комерційних закладів, зоопарк та музеї. Комп’ютери і смартфони висвітлюють попередження про складні погодні умови. У столиці США випав сніг.

Через сніг та ожеледицю зафіксовано численні аварії, зокрема лобове зіткнення автомобіля із каретою швидкої допомоги, а також у місті перевернувся самоскид, пише видання NBC Washington.

Низку інших міст та штатів замело ще більш серйозними хуртовинами. У країні 16 січня скасовано понад 1700 авіарейсів і 3700 затримано, інформує CNN.

З п'ятниці загалом скасовано понад 10 тисяч рейсів.

Затримки авіасполучення тривають ще і тому, що авіакомпанії United і Alaska Airlines продовжують скасовувати рейси, пов’язані з нещодавнім інцидентом під час приземленням Boeing 737 Max 9.

Тоді дверцята на лайнері відпали прямо під час зльоту літака у Портленді, штат Орегон.

У розгерметизованому літаку утворилась діра, випали кисневі маски, але інцидент стався на висоті, коли ще не дозволено розщіпати паски безпеки, що могло стати фактором, який допоміг врятувати життя пасажирам.

Попри пробоїну в борту літака, пілоти змогли повернутися в Портленд і здійснити аварійну посадку. Про серйозні травми не повідомляється, інформує агенція Associated Press.

Наразі у Вашингтоні – близько -1 градус за Цельсієм. Урядові установи повідомляють, що температура нижче нуля “може бути дуже небезпечною для людей похилого віку та немічних літніх людей”.

Мешканців столиці закликають перебувати в теплих місцях, носити кілька шарів сухого одягу та вітрозахисний зовнішній шар, вживати велику кількість безалкогольних рідин, підтримувати обігрів. У країні діють гарячі лінії, щоб повідомляти про переохолодження та роботу притулків з обігріву.

Попри негоду традиційний щоденний мітинг на підтримку України відбувається незмінно. У ці дні активісти збираються біля Конгресу, а не Білого дому, оскільки адресують свої сподівання на допомогу сенаторам і конгресменам.

"Це щоденна акція на підтримку України. Сьогодні 692-й день, відколи Володимир Путін оголосив про своє повномасштабне вторгнення в Україну, - розповів Голосу Америки Роберт Гарві. - Українська громада збиралася спочатку біля Білого дому, а потім також у різних частинах округу Колумбія, щоб просити Сполучені Штати, Джо Байдена та Конгрес про допомогу.

Вчора було державне свято у Сполучених Штатах, але ми все одно були тут, як і сьогодні, тому що ми просимо Конгрес виділити додаткову додаткову допомогу для України. Це дуже важливо. Як для українців, так і для Сполучених Штатів. Володимир Путін продовжує вчиняти геноцид в Україні, а також поширювати цей тип війни на інших, пробуючи робити цю геноцидну війну та розбудову імперії нормою у світі".

"Дуже важливо, щоб Володимир Путін зазнав рішучої поразки, - каже Роберт. - Тому я тут".

Наприкінці 2022 року, як повідомляв Голос Америки, на півночі США лютував сніговий шторм, який встановив сумний рекорд за кількістю жертв, забравши життя щонайменше 48 людей.

Його назвали сніговим штормом століття.