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Урядові установи Вашингтона закрито через сніг і вітер. Проукраїнський щоденний мітинг, втім, триває

У Вашингтоні вперше за два роки випав сніг, більшість шкіл та урядових установ закрито.
У Вашингтоні вперше за два роки випав сніг, більшість шкіл та урядових установ закрито.

Офіси федерального уряду в американській столиці, Вашингтоні, округ Колумбія, 16 січня закриті до подальших повідомлень. Як і школи, більшість урядових установ, частина комерційних закладів, зоопарк та музеї. Комп’ютери і смартфони висвітлюють попередження про складні погодні умови. У столиці США випав сніг.

Через сніг та ожеледицю зафіксовано численні аварії, зокрема лобове зіткнення автомобіля із каретою швидкої допомоги, а також у місті перевернувся самоскид, пише видання NBC Washington.

У Вашингтоні вперше за два роки випав сніг, більшість шкіл та урядових установ закрито.
У Вашингтоні вперше за два роки випав сніг, більшість шкіл та урядових установ закрито.

Низку інших міст та штатів замело ще більш серйозними хуртовинами. У країні 16 січня скасовано понад 1700 авіарейсів і 3700 затримано, інформує CNN.

З п'ятниці загалом скасовано понад 10 тисяч рейсів.

Затримки авіасполучення тривають ще і тому, що авіакомпанії United і Alaska Airlines продовжують скасовувати рейси, пов’язані з нещодавнім інцидентом під час приземленням Boeing 737 Max 9.

Тоді дверцята на лайнері відпали прямо під час зльоту літака у Портленді, штат Орегон.

У розгерметизованому літаку утворилась діра, випали кисневі маски, але інцидент стався на висоті, коли ще не дозволено розщіпати паски безпеки, що могло стати фактором, який допоміг врятувати життя пасажирам.

Фюзеляж Boeing 737 Max 9 від Alaska Airlines відпав на ходу, 5 січня 2024р. Kelly Bartlett via AP
Фюзеляж Boeing 737 Max 9 від Alaska Airlines відпав на ходу, 5 січня 2024р. Kelly Bartlett via AP

Попри пробоїну в борту літака, пілоти змогли повернутися в Портленд і здійснити аварійну посадку. Про серйозні травми не повідомляється, інформує агенція Associated Press.

Наразі у Вашингтоні – близько -1 градус за Цельсієм. Урядові установи повідомляють, що температура нижче нуля “може бути дуже небезпечною для людей похилого віку та немічних літніх людей”.

6-річний Сільвестр із Вашингтона катається на санчатах на Капітолійському пагорбі, Вашингтон, США, 16 січня 2024 р. AP Photo/Jacquelyn Martin
6-річний Сільвестр із Вашингтона катається на санчатах на Капітолійському пагорбі, Вашингтон, США, 16 січня 2024 р. AP Photo/Jacquelyn Martin

Мешканців столиці закликають перебувати в теплих місцях, носити кілька шарів сухого одягу та вітрозахисний зовнішній шар, вживати велику кількість безалкогольних рідин, підтримувати обігрів. У країні діють гарячі лінії, щоб повідомляти про переохолодження та роботу притулків з обігріву.

Сніг у Вашингтоні призвів до закриття низки державних офісів та шкіл.
Сніг у Вашингтоні призвів до закриття низки державних офісів та шкіл.

Попри негоду традиційний щоденний мітинг на підтримку України відбувається незмінно. У ці дні активісти збираються біля Конгресу, а не Білого дому, оскільки адресують свої сподівання на допомогу сенаторам і конгресменам.

Роберт Гарві з одиночним пікетом на підтримку України біля Конгресу.
Роберт Гарві з одиночним пікетом на підтримку України біля Конгресу.

"Це щоденна акція на підтримку України. Сьогодні 692-й день, відколи Володимир Путін оголосив про своє повномасштабне вторгнення в Україну, - розповів Голосу Америки Роберт Гарві. - Українська громада збиралася спочатку біля Білого дому, а потім також у різних частинах округу Колумбія, щоб просити Сполучені Штати, Джо Байдена та Конгрес про допомогу.

Вчора було державне свято у Сполучених Штатах, але ми все одно були тут, як і сьогодні, тому що ми просимо Конгрес виділити додаткову додаткову допомогу для України. Це дуже важливо. Як для українців, так і для Сполучених Штатів. Володимир Путін продовжує вчиняти геноцид в Україні, а також поширювати цей тип війни на інших, пробуючи робити цю геноцидну війну та розбудову імперії нормою у світі".

"Дуже важливо, щоб Володимир Путін зазнав рішучої поразки, - каже Роберт. - Тому я тут".

Роберт Гарві на 692-й день російської війни біля Конгресу попри снігову заметіль.
Роберт Гарві на 692-й день російської війни біля Конгресу попри снігову заметіль.

Наприкінці 2022 року, як повідомляв Голос Америки, на півночі США лютував сніговий шторм, який встановив сумний рекорд за кількістю жертв, забравши життя щонайменше 48 людей.

Його назвали сніговим штормом століття.

США оговтуються від «снігового шторму століття». Відео
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США оговтуються від «снігового шторму століття». Відео

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ООН просить цьогоріч 4 млрд 200 млн доларів для допомоги українцям. Відео
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ООН просить цьогоріч 4 млрд 200 млн доларів для допомоги українцям. Відео

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ООН просить цьогоріч 4 млрд 200 млн доларів для допомоги українцям 

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