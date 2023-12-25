На Святвечір, Різдво і кожного дня з часу повномасштабного вторгнення Росії – український мітинг біля Білого дому у Вашингтоні

На Різдво, у 671-й день з початку агресивного повномасштабного вторгнення Росії до України, як і щодня, біля резиденції американського президента зберуться люди з синьо-жовтим прапором на підтримку України. Вчора, у Святвечір – 670-й день повномасштабної війни – вони також виходили на підтримку України.

З квітня 2022 року щовечора тут стоїть американець Роберт Гарві. 24 грудня разом з ним біля Білого дому були і представники української діаспори, які принесли з собою й українську кутю.

Минулого тижня Роберт разом з українськими активістами провів також кілька днів біля Капітолія, коли законодавці намагалися, але так і не змогли затвердити пакет допомоги Україні, як того просила від Конгресу адміністрація президента Байдена.

“Ми хотіли подивитися сенаторам в очі і сказати їм, що вони справді повинні проголосувати за підтримку України”, – пояснив Гарві.

Про щоденну акцію біля Білого дому активіст розповів: “До нас підходять багато різних людей, з різних країн, іноді з тих, де на багато новин, які вони отримують, впливає Росія. Вони запитують про ситуацію з війною, питають, що є пропагандою, а що правдою, ми розмовляємо”.

“Я б сказав, що понад 90% з тих, хто підходить – підтримують Україну. Але це, звісно, люди, які свідомо спілкуються з проукраїнською демонстрацією. Хоча підходили й росіяни, які підтримують [президента Росії Володимира] Путіна”, – каже Роберт Гарві.

Кутю для активістів, які навіть у Святвечір прийшли з українськими постерами до Білого дому, принесли члени української діаспори Вашингтона з дітьми. Це була різдвяна страва за рецептом з Івано-Франківщини – пшениця, тертий мак, мед, волоські горіхи.

“Досить смачно, – сказав Роберт, скуштувавши. – Мені подобається і аромат куті, незвичний”.

"Дуже поважаю Роберта за те, що він кожного дня сюди приходить - і в мороз, і в будь-яку погоду. Він робить дуже велику роботу дійсно. Мені трохи совісно, що я рідко можу прийти, хочеться, щоб українці приходили частіше, бо виходить, що американці приходять, стоять тут, підтримують Україну, а ми, українці, не щодня тут. Кожен має свій фронт, але прийти сюди також важливо, вважаю", - поділилася українка Олеся Волошина, яка прийшла у Святвечір підтримати вже традиційний мітинг Роберта Гарві.