Вперше за 100 років Україна святкує Різдво 25 грудня

Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.

Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.

Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.

У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський у суботу заявив, що передріздвяний тиждень закінчується, але Україна залишається сильною. Він згадав про збиття трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 у п’ятницю на південному фронті, назвавши це успіхом у 22-місячній війні України проти російського вторгнення.

"На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи", - сказав він.

Зеленський додав: "Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення".

Я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року.

«Цей тиждень ще раз продемонстрував ефективність зміцнення нашої протиповітряної оборони. Це не тільки для захисту міст і сіл від російських безпілотників і ракет, але й для бойових дій на передовій», — сказав він, додавши, що «здатність збити російський винищувач реактивні літаки є одним із ключів до справедливого завершення цієї війни».

Доля російських пілотів і членів екіпажу наразі невідома.

Російські військові не згадували про інцидент.

Зеленський подякував союзникам

Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують військові дії України. Він висловив вдячність Німеччині за військову допомогу, а також Нідерландам за пакет допомоги на понад $110 млн і Фінляндії за еквівалентну суму допомоги.

Він зазначив, що Київ очікує на затвердження пакету підтримки США на наступний рік і додав: "Я вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалене".



Раніше підбиваючи підсумки міжнародної політики США президент США Джо Байден відзначив, що США підтримують демократії в світі "від Києва до Тель-Авіва". В своєму соцмедійному дописі Байден розмістив фото зі свого візиту до Києва.

"Бо з демократією вже можливе, а без неї - нічого", - твітує Байден.

Зеленський також подякував США за новий раунд економічних санкцій проти Росії та її пособників.

Він висловив вдячність українським воїнам у "бойових бригад на всіх напрямках, від Харківщини до Херсонщини «бойових бригадах на всіх фронтах, від Харкова до Херсона. Та на кордоні – ті, хто захищає від російських ДРГ, ті, хто знищує «шахеди», ті, хто утримує наші рубежі".

Кордон розблоковано

Польські фермери розблокували ключовий прикордонний перехід між Польщею та Україною Шегині-Медика, повідомила в суботу міністр економіки Києва Юлія Свириденко.

"Важливе покращення ситуації на західному кордоні", - сказала Свириденко.

Польські далекобійники заявили в суботу, що продовжуватимуть блокувати ще три переходи та пропускатимуть ще менше вантажівок. Вони кажуть, що протестують проти торгових переваг України в ЄС, які суперечать інтересам місцевих фермерів.