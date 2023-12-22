Новий указ Байдена спрямовано проти міжнародних банків, які допомагають Росії обходити санкції

Президент США Джо Байден видав новий указ, який розширює повноваження уряду вводити обмеження проти тих іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкції.

"Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі забезпечувати, що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії і вводять заходи, щоб захиститись від експлуатації з боку російських мереж закупівель", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Указ створив "новий потужний інструмент проти російської воєнної машини", каже міністерка фінансів США Дженет Єллен.

"Ми без вагань застосуємо нові інструменти, які надає цей указ, щоб вжити рішучих та хірургічних дій проти фінансових установ, які постачають російську воєнну машину", – заявила Єллен.

Більшість американських банків дотримуються санкцій, але нові повноваження дозволяють Мінфіну США вводити заходи проти банків в таких країнах, як Китай, Туреччина, ОАЕ та інших, які можуть свідомо чи несвідомо допомагати Росії обходити санкції, пояснив напередодні в інтерв'ю NBC заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Указ не лише розширює повноваження США запроваджувати санкції проти фінансових установ, що знаходяться поза Росією і допомагають проводити діяльність на користь військово-промислового комплексу, а також надає повноваження урядові забороняти імпорт до США товарів, вироблених на основі російських матеріалів, навіть якщо вони пройшли високий рівень переробки в третіх країнах.

Очільниця американського Міністерства фінансів переконана - міжнародні санкції працюють і вже змусили Росію "все більше переводити певні торгові та фінансові потоки у треті держави, щоб обійти санкції та продовжити закуповувати критично важливі товари для своєї воєнної машини".

В колонці для Financial Times Адеємо вказує – Росія була змушена перетворитись на воєнну економіку, через міжнародні санкції.

"Виробничі потужності та трудові ресурси переорієнтувались на виробництво зброї, – пише Адеємо. – Значною мірою через те, що наші експортні обмеження та санкції успішно створили перепони, які заважають Кремлю імпортувати електроніку, обладнання та необхідні матеріали".

Кремль дав завдання розвідці знайти шляхи обходу цих обмежень, зазначає Адеємо. І новий указ Байдена дозволить боротись із мережами в третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції, вказує посадовець.

Адеємо підкреслює – Байден ввів цей указ в критично важливий час. "Збільшивши для банків ціну підтримки чутливої торгівлі з Росією, продовживши санкції проти компаній, які прикривають таку торгівлю та мереж, наша коаліція сипле пісок в механізм російської військової логістики", – пише Адеємо.

Він також закликав Конгрес без зволікань затвердити пакет додаткової допомоги для України.