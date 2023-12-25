"Думаємо про друзів, які відзначають Різдво на лінії фронту". В Британії та США українців вітають зі святом

"Сьогодні ми думаємо про друзів в Україні, які відзначають Різдво на лінії фронту, борючись за свободу своєї країни", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, розміщеному в соцмережах 25 грудня.

Напередодні, українських військових, які навчаються в Британії, привітала місцева громада.



Українці в Британії та місцеві активісти їхали за 200 миль, щоб виступити перед військовими з концертом, а також пригостити їх солодощами, повідомив організатор події капрал Кемерон.



"Дуже добре, що вони отримали такі позитивні емоції, перш ніж повернутись до України і взяти участь в бойових діях", - сказав капрал про військових ЗСУ. Через декілька місяців в українських окопах вони будуть згадувати про цю вечірку, каже Кемерон.



Українці "воюють за своїх дітей, за свої родини і щоби біженці, які приїздять сюди, могли повернутись додому, коли Україна буде захищена та в безпеці", додає Кемерон.



З різдвяними побажаннями звернулись до українців і посолка США в Києві Бріджит Брінк та співробітники дипломатичної установи.



"Плідної праці вдень і спокійного відпочинку вночі", "пережити цю зиму в теплі та тиші", побажала українцям команда Посольства США в Києві.



"Вітаємо Вас і Ваших близьких з Різдвом Христовим та бажаємо гарних свят!" - йдеться у відеозверненні посольства, розміщеному в соцмережах.



Посолка України в США Оксана Маркарова в переддень Різдва дала інтерв'ю американському каналу MSNBC. Вона висловила вдячність США за допомогу і поділилась впевненістю в тому, що Україна матиме і надалі підтримку обох партій Конгресу США.



Ми можемо довести - демократії можуть себе захистити, сказала Маркарова.

"В час, коли ми не лише бачимо жахливі злочини в Україні і ця війна порушує все, у що ми віримо. Ми також показали, що українці можуть перемогти і разом з нашими друзями та союзниками, особливо зі США, а також з 50 країнами, які нам допомагають, ми можемо довести, що демократії здатні захиститись", - сказала посадовиця.