Щедрик у стилі ґоспел: у Вашингтоні мелодія Леонтовича пролунала в стилі афроамериканської релігійної музики

Український “Щедрик” у поєднанні з афроамериканською музикою ґоспел прозвучав на сцені Вашингтонського кафедрального собору Єпископальної церкви США.

Відому всьому світу мелодію Миколи Леонтовича сучасний американський композитор Кевін Джонсон скомпонував із традиційною black music.

Так народилася пісня We are Christmas – “Ми – це Різдво”. Професор коледжу Спелмана у Джорджії Кевін Джонсон створив її для жіночого хору Glee Club.

Це було чудове поєднання української мелодії та сучасної афроамериканської музики

Мері Голл Серфес, драматургиня і співведуча служби розповіла Голосу Америки: “Це була служба та наші традиційні уроки різдвяних колядок, але вони були переосмислені, щоб поєднати із музикою ґоспел, що є, як відомо, духовною музикою афроамериканців”.

“Одна композиція була цікава тим, що у ній інтегровано мелодію Carol of the Bells у більш сучасну пісню. Тож це було чудове поєднання української мелодії та сучасної афроамериканської музики, це було справді родзинкою служби”, – каже Серфес.

Знаменита диригентка Мішель Фоулін після виступу поділилася: “Жіночий хор Glee Club виконав пісню We are Christmas першим, і зробив пісню дуже популярною. Я просто вирішила ще кілька років тому, що буде чудово зібрати дітей і заспівати її разом у стилі ґоспел”.

У пісні є ноти українського композитора Миколи Леонтовича. “Так, саме так! – каже Фоулін. – Всередині композиції лунає мелодія колядки Carol of the Bells. І я думаю, що він [Кевін Джонсон] зробив це навмисно, тому що різдвяні дзвони – це те, про що завжди думаємо, і, чуючи їх, розуміємо: настав час для святкування!”

Мішель Фоулін відома тим, що брала участь у створенні музичної програми для Пентагону і колишнього міністра оборони США Вільяма Коена, а також створювала музичні інтерпретації для президента Барака Обами і кампанії першої леді, Мішель Обами, “Дайте дівчаткам вчитися”, йдеться на сайті Вашингтонського національного кафедрального собору.

Як пісня незалежності України стала світовою різдвяною класикою - AFP

Відома усім американцям мелодія Carol of the Bells, що зокрема асоціюється з різдвяним фільмом “Сам удома” та є одним з основних елементів західної попкультури, насправді “походить від ранніх заявок на незалежність України”, нагадує інформаційна агенція Associated France Press (AFP).

Мелодія, написана композитором Миколою Леонтовичем і вперше виконана в Києві на Різдво 1916 року, стала складовою “Музичної дипломатії”.

У 1918 році Українська Народна Республіка проголосила незалежність від Росії на чолі з Симоном Петлюрою. Щоб зміцнити авторитет республіки, він вирішив відправити хорову капелу УНР у світове турне.

“200 міст світу, 17 країн, повний тріумф концертів хорової капели УНР, тисячі публікацій світових ЗМІ, відгуки королівських персон і, з часом – англомовний переклад українського “Щедрика”, який став улюбленою різдвяною піснею чи не всього світу Carol of the bells”, - розповіла Голосу Америки культурологиня Тіна Пересунько, яка досліджувала у Європі та США маршрут хору та роботу його учасників зі збору фінансової допомоги Україні.

“Петлюра хотів переконати Західну Антанту визнати незалежність України, тому він ініціював цей проєкт музичної дипломатії”, – цитує AFP Тіну Пересунько.

У 1919 році капела подорожувала Європою (стартувавши першим концертом в Ужгороді), а потім вирушила до Сполучених Штатів, де у жовтні 1922 року в Карнегі-холі в Нью-Йорку відбулася національна прем’єра “Щедрика”.

Тіна Пересунько видала книгу про “Щедрик” і його зв’язок із боротьбою України за незалежність.

Завдяки науковій роботі Пересунько та її дослідженню у рамках програми Фулбрайта були підняті і збережені архівні свідчення тому, що “культурній дипломатії України не кілька років, а понад 100”.

“Петлюра мав на меті через пісню, через культуру, через тисячолітній фольклор України... показати, що ми нація, ми не росіяни, – каже Пересунько. – Ідея була через пісню донести право українського народу на незалежність”.

Микола Леонтович був застрелений у будинку свого батька в 1921 році радянським агентом.

Але його твір зробив всесвітньо знаменитим американець з українським корінням Петро Вільговський, який у 1936 році взяв музику “Щедрика” і написав англомовний текст під назвою Carol of the Bells.