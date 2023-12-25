Брифінг. Вперше за сто років Україна святкує Різдво 25 грудня

Брифінг Голосу Америки – наживо. Вперше за 100 років Україна святкує Різдво 25 грудня. Як українці у США відзначають свята? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.